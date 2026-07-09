Detuvieron a dos nuevos sospechosos por la muerte de Franco Depauli durante los festejos por la Selección.

El caso de Franco Depauli sumó en las últimas horas a dos nuevos sospechosos. El hombre de 46 años murió en Cañuelas el pasado martes tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea desatada en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Este jueves 9 de julio un menor de 16 años y otro sospechoso de 19 fueron detenidos por la Policía Bonaerense.

Los nuevos sospechosos fueron identificados a través de cámaras de seguridad y videos filmados por vecinos. Acto seguido, los oficiales de la estación de Policía Comunal 2da de Cañuelas, por oden de la fiscalía, llevaron a cabo dos allanamientos, que terminaron con las detenciones de L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19. El menor fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil en la ciudad de La Plata y su situación judicial quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer sospechoso fue detenido a horas del homicidio en la vía pública. I. N. L. es un joven de 20 años que fue señalado como el presunto autor del ataque. Al igual que los otros dos posibles autores del crimen, fue identificado a través de grabaciones aportadas por vecinos. El mismo tiene antecedentes por robo y se enfrenta al cargo de homicidio simple.

Cómo fue la muerte de Franco Depauli

Mientras la Justicia reconstruye lo sucedido, José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, relató cómo habría ocurrido el trágico hecho: "Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado".

Franco Depauli murió durante los festejos de la Selección tras recibir un piedrazo en la cabeza.

"Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio", recordó el periodista, quien puso el énfasis en el hecho de que nadie se había percatado de la gravedad de las heridas que terminaron en el trágico desenlace.

Según la reconstrucción policial, los disturbios aparentemente se iniciaron en la esquina de las calles Libertad y 25 de Mayo. Fue en ese momento que Depauli intentó acercarse hasta su auto, que estaba estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.