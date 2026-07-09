Presidencia electa Fujimori dice que tiene intenciones de retomar relaciones entre Perú y México

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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijo el jueves ‌que tiene ‌la intención de retomar las relaciones diplomáticas con México, rotas por el país andino a fines del 2025 luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo a una ​exfuncionaria del ⁠destituido el exmandatario izquierdista Pedro ‌Castillo.

Fujimori, que en su ⁠cuarta postulación ganó la ⁠presidencia en una ajustada elección frente al izquierdista Roberto Sánchez, asumirá funciones ⁠el 28 de julio para ​un periodo de cinco ‌años.

"De mi lado habrá ‌toda la intención para poder ⁠retomar las relaciones entre Perú y México", dijo Fujimori a periodistas tras una reunión con el ​alcalde ‌de Lima.

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México otorgó asilo en su embajada de Lima a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien está siendo procesada por ⁠la justicia local por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento fallido del expresidente Castillo de cerrar el Congreso a fines del 2022.

La fiscalía ‌ha solicitado 25 años de prisión para Chávez, que ha negado conocer en su momento el plan de Castillo, que cumple una condena ‌de 11 años de prisión.

México y Perú no tenían respectivos embajadores desde inicios ‌de 2023 ⁠tras una disputa por el apoyo del gobierno ​mexicano a Castillo, a quien consideran un preso político.

Con información de Reuters