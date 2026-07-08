El presidente estadounidense Donald Trump asiste a la cumbre de la OTAN en Ankara.

Por Gram Slattery, ​Bo Erickson y Steve Holland

ANKARA/WASHINGTON, 8 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó ‌el miércoles a su ‌homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, que decidió retirar a Siria de la lista de Washington de países designados como patrocinadores del terrorismo.

"Prometí eliminar todas las barreras que le impiden reconstruir su país, y muy pronto podrá hacerlo por fin", escribió Trump en ​una carta dirigida ⁠a Sharaa a la que tuvo acceso ‌Reuters.

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"Contamos con empresas estadounidenses dispuestas a invertir ⁠en Siria y a ayudar ⁠a que su país sea más grande y próspero que nunca", añadió en la carta que, según un ⁠alto cargo del Gobierno estadounidense, fue entregada ​a al-Sharaa tras su reunión del ‌miércoles en Ankara.

Trump dijo ‌que había notificado al Congreso, que ahora llevará ⁠a cabo un examen de 45 días antes de que la decisión pueda entrar en vigor.

La designación como Estado patrocinador del terrorismo conlleva restricciones ​en materia ‌de ayuda exterior estadounidense, exportaciones de material de defensa y determinadas transacciones financieras.

El mes pasado, Trump firmó un decreto por el que ponía fin al programa de sanciones de ⁠Estados Unidos contra Siria, lo que permitió acabar con el aislamiento del país respecto al sistema financiero internacional.

Varias empresas saudíes tienen previsto realizar inversiones por valor de miles de millones de dólares como parte de los esfuerzos de Riad para apoyar su recuperación, mientras ‌que otros Estados del Golfo también han prometido ayuda financiera.

El miércoles, Trump elogió a Sharaa, quien fue comandante del Frente Al-Nusra de Al Qaeda en Siria antes de romper sus vínculos con el grupo en ‌2016. Posteriormente, a finales de 2024, lideró una coalición de facciones rebeldes islamistas para derrocar a Assad.

Trump ha ‌respaldado las acciones ⁠de Sharaa contra el grupo militante Estado Islámico en la región.

"Todo el mundo ​lo respeta, incluido yo", dijo Trump.

(Información adicional de Doina Chiacu y Costas Pitas; edición de David Ljunggren y Michelle Nichols; Editado en Español por Ricardo Figueroa)