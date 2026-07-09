Éxito de Noruega no se debe solo a Haaland, dice exinternacional Pedersen antes de choque con Inglaterra

El delantero noruego Erling Haaland celebra su primer gol del partido junto a sus compañeros durante un encuentro de octavos de final ante Brasil

Erling ​Haaland ha llevado a Noruega a su primera participación en unos cuartos de final del Mundial, lo que ha desatado la euforia ‌en el país, pero ‌el exinternacional Morten Gamst Pedersen cree que esta trayectoria se ha basado en mucho más que los goles de su emblemático delantero.

Noruega se enfrentará a Inglaterra el sábado en Miami, con una plaza en semifinales en juego. El avance del país hasta los cuartos de final supera su actuación de 1998, cuando alcanzó los octavos tras una famosa victoria ​sobre Brasil antes de ⁠caer ante Italia.

Gran parte de la atención se ha centrado en ‌Haaland, cuyos siete goles le han convertido en una ⁠de las estrellas del torneo. Pero Pedersen ⁠rechazó las sugerencias de que el equipo de Stale Solbakken dependa en exceso de su prolífico delantero.

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"Tienes superestrellas como Erling, y tienes a Martin ⁠Odegaard, Jorgen Strand Larsen, Alexander Sorloth, Sander Berge, Oscar Bobb (...) que ​juegan en la Premier League y en las ‌ligas más importantes de Europa", dijo ‌Pedersen a Reuters.

"Todo el mundo sabe que Erling es el más ⁠destacado, pero juntos forman un grupo realmente bueno. Es casi como unas vacaciones entre amigos. Van de un lado a otro, se divierten y lo disfrutan de verdad".

Pedersen, de 44 años, dijo que la fuerza ​de Noruega ‌reside en una plantilla consolidada con calidad en todo el equipo, incluidos jugadores capaces de influir en los partidos desde el banquillo. Inglaterra, sin embargo, supone la prueba más dura a la que se ha enfrentado Noruega hasta ahora.

Aunque reconoce la amenaza ⁠que suponen Harry Kane, Jude Bellingham y la profundidad ofensiva de Inglaterra, Pedersen -que disputó 348 partidos con el Blackburn Rovers en todas las competiciones- cree que la presión recae más sobre el equipo de Thomas Tuchel.

"En Noruega todo el mundo está eufórico", dijo. "En cuanto a Inglaterra, tienen una presión enorme por parte de los medios de comunicación y de la gente que les ‌rodea".

Pedersen, que disputó 83 partidos con la selección, señaló que la disciplina defensiva será tan importante como la puntería de Haaland si Noruega quiere continuar avanzando. Destacó el esfuerzo colectivo del equipo durante de todo el torneo, incluida la brillante actuación del portero Orjan Nyland en la victoria 2-1 ‌ante Brasil en octavos de final.

"Hay que ser valiente. Hay que jugar el partido, no dejarse llevar por la ocasión", dijo.

Aunque Inglaterra, que busca su primer ‌título mundial desde ⁠1966, parte como favorita, Pedersen advirtió que no hay que subestimar a una selección noruega que juega con confianza ​y con el impulso del momento.

"Inglaterra será, naturalmente, la favorita por su prestigio y su historia futbolística", señaló. "Pero, por otro lado, podemos ganar a cualquiera".

Con información de Reuters