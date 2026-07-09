Quién es el DT de Francia en el Mundial 2026: así es Didier Deschamps

La Selección de Francia llegó a cuartos de final del Mundial 2026 de la mano del director técnico Didier Deschamps, quien lleva al frente del equipo desde 2012. A pesar de las críticas recurrentes y de los rumores sobre su posible salida, el entrenador de 57 años continúa al mando de Les Bleus en otra Copa del Mundo.

De capitán campeón a entrenador longevo

Deschamps no fue un futbolista vistoso, pero sí uno decisivo para el funcionamiento colectivo y logró algunas victorias claves como jugador: levantó el título del Mundial de 1998 como capitán y fue pieza importante en la conquista de la Eurocopa 2000. A nivel de clubes, ganó la Champions League con el Olympique de Marsella en 1993 y repitió esa hazaña con la Juventus en 1996.

Su consistencia y éxito se trasladaron a su carrera como entrenador. Tras dirigir a la Juventus en un momento delicado de la institución italiana, asumió el banco de Francia en 2012 y construyó uno de los ciclos más extensos.

Didier Deschamps es una de las tres personas del mundo que ganó un Mundial como entrenador y como jugador

Los logros de Deschamps al mando de Francia incluyen la conquista del Mundial 2018, la final del Mundial de Qatar 2022, el subcampeonato de la Eurocopa 2016 y el título de la Nations League.

Además, se convirtió en una de las tres personas en la historia en ganar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, junto al alemán Franz Beckenbauer y al brasileño Mario Zagallo.

Las polémicas de su ciclo al frente de Francia: por qué lo cuestionan a Deschamps

El paso de Deschamps por la selección no estuvo exento de conflictos. El más recordado fue la marginación de Karim Benzema durante varios años, tras el escándalo judicial vinculado a un intento de extorsión a Mathieu Valbuena, una decisión que dividió a la opinión pública francesa. También debió lidiar con tensiones internas, como la negativa de Adrien Rabiot a aceptar un rol suplente en el Mundial 2018, y con la convivencia de figuras de personalidad fuerte dentro del plantel.

Las eliminaciones tempranas, como la caída ante Suiza en la Eurocopa 2020 tras ir ganando por dos goles, reactivaron cada vez las dudas sobre su continuidad y el nombre de Zinedine Zidane como reemplazo natural. Sin embargo, el respaldo puertas adentro del vestuario y los resultados en los grandes torneos le permitieron sostenerse en el cargo.

Didier Deschamps está al frente de la Selección Francesa desde el 2012

El duro momento que vivió durante el Mundial 2026

Durante la fase de grupos del Mundial 2026, Deschamps atravesó un momento personal difícil: tuvo que abandonar la concentración de la selección tras el fallecimiento de su madre, lo que lo obligó a perderse la conducción de un partido clave del Grupo I, quedando el equipo bajo la conducción interina de su histórico asistente, Guy Stéphan.

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué en ataque, Francia vuelve a depender de la capacidad de gestión de Deschamps para sostener a un plantel plagado de talento. En Francia crece la sensación de que este será, definitivamente, su último Mundial al mando, aunque esa idea circula desde mundiales anteriores.