Este equipo aún no ha ganado nada, dice Mbappé en medio de comparaciones con los grandes de Francia

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Francia vs Marruecos

La selección francesa ha sido comparada con los grandes equipos del pasado por su trayectoria en el Mundial, ‌en el que Kylian Mbappé ‌y Ousmane Dembélé han marcado 13 goles entre los dos, pero el capitán de "Les Bleus" dijo que el plantel actual aún no ha conseguido nada.

El equipo de Didier Deschamps alcanzó las semifinales tras imponerse a Marruecos por 2-0 el jueves, en una impresionante demostración de paciencia y dominio, lo que le permite enfrentarse a España ​o a Bélgica, que ⁠se medirán entre sí más tarde este viernes.

"Fui campeón (en 2018) ‌y subcampeón del mundo (en 2022), y este equipo aún ⁠no ha conseguido nada", dijo Mbappé, ⁠que suma 20 goles en 20 partidos de Mundial, incluidos cuatro en finales.

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"Sin embargo, es el que tiene mayor potencial. Hay tantas cualidades ⁠en esta plantilla que te permiten soñar".

No obstante, el jugador ​de 27 años, que lidera la clasificación de ‌goleadores de esta edición con ocho ‌tantos, empatado con Lionel Messi, insistió en que Francia aún ⁠no había llegado a ese punto.

"Por lo que yo sé, esta selección aún no ha ganado nada. Siempre he dicho que los equipos más fuertes son los que ganan trofeos. Ese no es ​aún el ‌caso de este equipo, así que no, no es el más fuerte", añadió Mbappé.

Francia ha llegado a cuatro de las últimas siete finales del Mundial, alzando el trofeo en 1998 y 2018, y cayendo en 2006 y 2022. Si ⁠participara en la final del 19 de julio en Nueva York, mantendría la comparación con Alemania Occidental, con cuatro finales entre 1974 y 1990.

Mbappé dijo que Francia debía mantener los pies en la tierra.

"Conocemos el potencial de este equipo. Pero tenemos que demostrarlo en el campo. Tenemos confianza, pero aún nos queda mucho por demostrar si queremos que se ‌nos considere un equipo casi imbatible", señaló.

Francia no ha encajado ningún gol en la fase eliminatoria tras una fase de grupos en la que se apreciaron algunas debilidades defensivas, y Manu Koné, que ha sustituido al lesionado Aurélien Tchouaméni, causó una gran impresión frente a Marruecos.

En ataque, ‌todo siguió como de costumbre: Mbappé y Dembélé marcaron los goles, y Francia se convirtió en la primera selección de un Mundial con dos ‌jugadores que han ⁠marcado al menos cinco goles desde que lo hicieran los brasileños Ronaldo (ocho) y Rivaldo (cinco) en 2002.

Ese año, Brasil ​ganó el último de sus cinco títulos mundiales, y Mbappé sabe que, si Francia no consigue al menos llegar a la final, esas cifras no significarán prácticamente nada.

Con información de Reuters