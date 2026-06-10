La oposición puso la lupa sobre los funcionarios de LLA que pidieron la Inocencia Fiscal

La Libertad Avanza (LLA) vuelve a tener una nueva saga de escándalos por presunta corrupción, en este caso, con la lista de funcionarios y dirigentes del oficialismo que pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal. La oposición en el Congreso tomó nota y comenzó a condenar la acciones de los representantes del gobierno de Javier Milei y ya avanza con acciones concretas.

El gobierno de la motosierra vendió la ley de Inocencia Fiscal, que permite el blanqueo de dinero no declarado, como un incentivo para que los argentinos "saquen los dólares que tienen debajo del colchón". Pese al entusiasmo, en mayo, el sitio Bloomberg reportó que "hay aproximadamente 170 mil millones de dólares fuera del sistema bancario".

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En las últimas horas del martes pasado, El Destape reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Betina Angeletti solicitaron quedar bajo el amparo del régimen de Inocencia Fiscal. No es cualquier apellido: el funcionario, que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es señalado por no haber explicado las presuntas irregularidades patrimoniales.

Pero al nombre de Adorni, se siguieron otros del elenco oficialista: el ex candidato de LLA ,con presuntos vínculos narcos, José Luis Espert,; el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, entre otros. Curioso el caso de este último, ya que preside el organismo que debe regular la aplicación del régimen de Inocencia Fiscal.

Fuentes parlamentarias de consulta habitual de El Destape afirmaron que en el oficialismo del Congreso sostienen que "es todo legal y no hay que confundir la Inocencia Fiscal que con el Régimen Simplificado de Ganancias, que es un beneficio al que va a entrar mucha gente". También recordaron que esta reforma "fue votada por amplia mayoría".

Sin embargo, la oposición comenzó a expresarse en sus redes y con iniciativas propias. El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón, que presentó un proyecto para reformar el artículo 38 de la ley de Inocencia Fiscal. En la modificación, propone que excluir del régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde dos años antes de ingresar a la función pública.

Por su parte, a través de su cuenta de X, la diputada Victoria Tolosa Paz señaló que LLA "creó una herramienta a medida para que quienes tienen activos sin declarar puedan blanquearlos sin dar explicaciones" y que se observa que "ese beneficio alcanza al círculo más cercano del poder".

"No tengo dudas de que la DDJJ del jefe de Gabinete va a ser el ejercicio más bizarro de contabilidad creativa de la historia argentina. Dibuje, Ministro, dibuje", se mofó el radical de Provincias Unidas Pablo Juliano.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también le apuntó a Adorni y a Milei. "Su jefe mandó al Congreso la Ley de Inocencia Fiscal. El séquito la votó. Esa ley es para esto. Por eso los ladrones se acogen a ella", lanzó.

"Nosotros lo votamos en contra y ahora quedó evidenciado para qué lo querían", comentó a El Destape una voz del bloque de diputados de Unión por la Patria. Desde otra bancada opositora fueron pesimistas sobre alguna potencial iniciativa: "No tenemos quórum ni votos".

Del otro lado del edificio, la senadora del bloque Justicialista Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para derogar de manera el Capítulo III (artículos 38 a 42) de la Ley N.º 27.799 de Inocencia Fiscal. “El Congreso no puede permitir que el gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida”, expresó la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del oficialismo del Senado no dieron precisiones sobre cómo cayeron estas revelaciones en la bancada de LLA. Adorni debe asistir a la Cámara Alta a dar su informe de gestión. Semanas atrás, calculaban que iba a ser una vez que presente su Declaración Jurada. El propio Javier Milei había informado que iba a adelantar el informe de sus gastos ante la AFIP.

Esa DDJJ era esperada como respuesta a las versiones de supuestas irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete. La interminable situación marcó un antes y un después en el oficialismo. La única que alzó su voz de incomodidad fue la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, que a partir de ese episodio, aceleró su proceso de autonomía respecto a los hermanos Javier y Karina Milei. ¿Qué hará la ex ministra de Seguridad?