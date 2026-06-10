Espert y Sturzenegger también pidieron entrar a Inocencia Fiscal

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narco, José Luis Espert, pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Javier Milei y que permite blanquear dinero y bienes sin declarar. Sus adhesiones se conocen al mismo tiempo que la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, apuntados por el exuberante incremento de su patrimonio en los últimos tres años.

Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

Estos pedidos salen a la luz horas después de que también pidan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal) Adorni y su esposa Angeletti, ambos envueltos en una investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito producto de sospechas en torno a un incremento exuberante de su patrimonio desde que el jefe de Gabinete se convirtió en funcionario de Milei.

Este pedido de los Adorni se da antes de que el vocero presente su declaración jurada ante el fisco, en la que intentará explicar cómo realizó una serie de gastos millonarios pagados en dólares. En concreto, el jefe de Gabinete y su esposa deben, la reforma de lay sus viajes apor más de 30.000 dólares.

De aprobarse su solicitud, tanto Adorni, su esposa, Sturzenegger y Espert podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. También pidió estar en esta lista el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada.

En caso de ser aprobadas, ARCA no podrá analizar la composición patrimonial ni la evolución de sus bienes durante los años 2022, 2023 y 2024, ni tomar como período base al 2025.

El caso Espert

Desde septiembre del año pasado, el exdiputado comenzó a ser investigado por la Justicia federal de San Isidro por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con Federico "Fred" Machado, quien se declaró culpable por fraude y lavado ante la Justicia de Estados Unidos. El fiscal Fernando Domínguez está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, 230.000.000 pesos y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias.

Espert, que dio de baja su candidatura a diputado de La Libertad Avanza (LLA) a 20 días de las elecciones pasadas, fue el encargado de anunciar en junio de 2025 el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, luego sancionado por el Congreso gracias a aliados del Gobierno.

"El objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco", decía el por entonces diputado.