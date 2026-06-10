Ruido en el Gobierno por la caja de Pandora que abrió Adorni con la "Inocencia Fiscal"

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al régimen de “inocencia fiscal” y abrieron una caja de Pandora impensada que destapó que hay varios funcionarios dentro de este proyecto impulsado por el Gobierno. En Rosada, por lo bajo, ya se escuchan críticas a la decisión del jefe de Gabinete.

"Una ley que va a cambiar la historia de nuestro país", relataba Adorni en un tuit cuando se aprobó la ley, en diciembre de 2025. En Casa Rosada en esos días celebraban, según fue testigo El Destape: "Es lo más importante que va a hacer nuestro Gobierno".

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Hoy se confirmó que ingresaron ministros y funcionarios a este régimen que puede servir para blanquear plata en negro o que se encuentra "abajo del colchón".

En Casa Rosada explicaron a El Destape sobre la decisión de Adorni: "Se trata del Régimen Simplificado de Ganancias que está dentro del paraguas de inocencia. La primera condición para entrar a 'Inocencia" es estar en ese régimen".

Por las dudas, desde Balcarce 50 se atajaron ante la consulta de El Destape y las suspicacias por la causa de enriquecimiento ilícito en la que se encuentra investigado el jefe de Gabinete: "Estando en ese régimen no implica necesariamente que te acojas a Inocencia Fiscal". Según el Gobierno, Adorni no va a entrar al blanqueo de dólares.

Hoy se filtraron textuales de Adorni que finalmente el Gobierno intentó desmentir. "Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo", afirmó el jefe de ministros según versiones.

Pero la caja de Pandora ya estaba abierta. Minutos después de conocida la novedad de Adorni, comenzó a filtrarse con una simple búsqueda en ARCA que varios habían tomado la misma decisión que el jefe de Gabinete: entre ellos, José Luis Espert, Federico Sturzenegger y la mano derecha de Santiago Caputo, Manuel Vidal, entre otros.

El Gobierno intentó defenderse con que no es ilegal. "Adherir a ganancias simplificada no significa de ninguna manera que vayas a blanquear nada", salieron a responder los libertarios.

Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. Como adelantó este portal, de aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

El proyecto fue presentado el año pasado en mayo primero con una conferencia de prensa escandalosa, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó con violencia ante una consulta de El Destape sobre los funcionarios y su dinero en el exterior y debajo del colchón.

Tras esa fallida conferencia, lo corrieron a Caputo y, una semana después, presentó el proyecto un empoderado Espert, meses antes del estallido del caso que lo vinculó al narcotráfico y la baja de su candidatura como diputado.

Otros que pidieron estar en esta lista son el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada, el funcionario de Economía Felipe Núñez y el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Dentro del Gobierno hay críticas por lo bajo por el error político de Adorni de haber presentado este pedido antes de mostrar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, un hecho que sucederá en los próximos días. "Si dice que no va a blanquear nada, ¿para qué hizo esto?", se preguntaban en la Rosada.