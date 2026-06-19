La Legislatura porteña aprobó un nuevo plan para refinanciar deuda de familias

La Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley que creó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la ciudad de Buenos Aires, que permitirá refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas bajas. Se trata de una iniciativa presentada por el legislador peronista Leandro Santoro y que logró un amplio consenso del oficialismo del PRO, la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta. Solo se opuso La Libertad Avanza (LLA).

El nuevo plan consiste en una línea de crédito especial a cargo del Banco Ciudad y otras entidades financieras que se adhieran, cuyo único destino será la cancelación de deudas personales. tendrían una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, condiciones que resultarían significativamente más favorables que las disponibles actualmente en gran parte del mercado financiero.

En medio del crecimiento de endeudamiento de las familias y de las dificultades para afrontar pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales, el objetivo de esta norma es reducir la presión financiera sobre los hogares, evitar situaciones de mora prolongada y permitir que recuperen capacidad de consumo y previsibilidad económica.

"No estamos hablando de deudas de juego o consecuencia de una gasto alocado, es gente que se endeudó para comer, no tiene por qué vivir bajo la presión psicológica que vive", dijo Santoro durante su discurso. La iniciativa, que fue aprobada este jueves con 42 votos a favor y tuvo 8 abstenciones, está dirigida a familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales.

Para fomentar la participación de otras entidades privadas, la norma prevé incentivos fiscales, como una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses generados por estos créditos. Los postulantes podrán ser empleados en relación de dependencia, monotributistas y jubilados, quienes deberán acreditar al menos dos años de residencia en la ciudad de Buenos Aires.

Quiénes pueden adherirse

Tener una mora de entre 60 y 180 días en la Central de Deudores del Banco Central.

Tener ingresos familiares inferiores a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Destinar más del 30% de los ingresos del hogar al pago de deudas.

Acreditar al menos dos años de residencia en la Ciudad.

No pueden inscribirse