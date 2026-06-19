Día del Padre: 8 restaurantes para salir a comer con promociones y regalos este fin de semana

Promociones del Día del Padre.

Cada tercer domingo de junio, miles de familias argentinas buscan una forma especial de celebrar el Día del Padre. En un contexto donde las experiencias ganan terreno frente a los regalos tradicionales, salir a comer se convirtió en uno de los planes favoritos para homenajear a papá.

Este 21 de junio, distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia prepararon promociones exclusivas que incluyen vinos de regalo, menús especiales, brindis de cortesía y hasta recuerdos fotográficos para compartir en familia. Desde parrillas y bodegones hasta cantinas españolas y restaurantes italianos, hay opciones para todos los gustos.

Promociones del Día del Padre.

Vinos de regalo y experiencias para extender el festejo

Una de las propuestas más llamativas llegará de la mano de El Bodegón de Kimberley, en Villa Devoto. Quienes elijan una botella de Trapiche Reserva Malbec durante el almuerzo recibirán otra para llevar a casa. Además, entre las 13 y las 15 habrá una cabina de fotos gratuita para que las familias puedan guardar un recuerdo de la jornada.

En Tigre, Granero replicará una iniciativa similar: los comensales que pidan una botella de Terrazas de los Andes Origen recibirán una segunda botella de Terrazas de los Andes Origen Malbec como obsequio.

La misma dinámica se repetirá en Somos Asado, la parrilla contemporánea del chef Gustavo Portela en Villa Crespo. Allí, por cada botella consumida de Ernesto Catena Vineyards, los clientes recibirán un Animal Malbec Orgánico para llevar.

Restaurant Museo Evita, en Palermo, por otra parte, ofrecerá una promoción para quienes elijan una botella de Salentein Reserva Malbec: otra botella de regalo para seguir el brindis después de la celebración.

Menús especiales y regalos para los padres

Entre las propuestas gastronómicas diseñadas especialmente para la fecha sobresale Café Mulé, frente a la laguna de Chascomús. El restaurante preparó una ternera cocinada durante seis horas al Malbec con papa hasselback, champiñones y tomates cherry confitados. Además, quienes pidan el plato recibirán una copa de vino de cortesía.

En Parque Chacabuco, Casa Bellucci apostará por un gesto simple pero efectivo: cada padre recibirá un postre sorpresa de regalo al finalizar la comida. La propuesta se suma a una carta que combina pizzas porteñas contemporáneas, pastas artesanales y una destacada selección de vinos y moscatos.

Promociones del Día del Padre.

Otra alternativa destacada será La Parolaccia, que ofrecerá su menú especial "Parolacho". La propuesta incluye entrada, plato principal, postre, aperitivo, vino, café y limoncello por $55.000 por persona en cualquiera de sus nueve sucursales.

Opciones para los amantes de la cocina española y los sabores tradicionales

Para quienes prefieren la gastronomía española, A Coruña preparó dos platos especiales para la fecha: una tortilla estilo babé rellena con mozzarella y cantimpalo, y un pastel de papa, pescado y camarones elaborado exclusivamente para el Día del Padre.

La experiencia se completa con clásicos de la casa como rabas, gambas al ajillo, empanada gallega y paella, además de un brindis cortesía de la casa con sidra natural Juliá & Echarren servida de grifo.

En todos los casos, la celebración busca recuperar una tradición que sigue vigente en Argentina: reunirse alrededor de una mesa para compartir tiempo en familia. En un escenario donde las salidas gastronómicas ganan cada vez más protagonismo, los restaurantes apuestan por sumar valor con promociones y experiencias que conviertan el almuerzo o la cena en un recuerdo especial.

Los 8 restaurantes con promociones para el Día del Padre

El Bodegón de Kimberley (Villa Devoto).

Granero (Tigre).

Somos Asado (Villa Crespo).

Café Mulé (Chascomús).

Casa Bellucci (Parque Chacabuco).

Restaurant Museo Evita (Palermo).

La Parolaccia (nueve sucursales).

A Coruña (Versalles).

Con promociones que incluyen vinos de regalo, platos exclusivos, postres de cortesía y experiencias especiales, estas propuestas aparecen entre las opciones más atractivas para celebrar el Día del Padre este fin de semana.