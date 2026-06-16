Regalo para el Día del Padre: la guía tecnológica para sorprenderlo sin fallas

Logitech presentó una selección de dispositivos para elegir el mejor regalo para papá.

El Día del Padre 2026 llega con una propuesta de Logitech pensada para un perfil cada vez más común: padres que combinan el trabajo remoto con el entretenimiento digital. La compañía presentó una selección de dispositivos orientados tanto a mejorar la productividad en el home office como a ofrecer una experiencia gamer más inmersiva, con opciones para distintos presupuestos y necesidades.

La iniciativa apunta a quienes pasan buena parte del día frente a la computadora y también encuentran tiempo para disfrutar de videojuegos, ya sea en solitario o compartiendo partidas con sus hijos. Desde periféricos para oficinas híbridas hasta volantes para simulación de carreras y auriculares multiplataforma, la marca busca cubrir ambos escenarios con un mismo ecosistema de productos. La propuesta busca que el regalo trascienda el producto en sí y acompañe a los padres tanto en sus desafíos laborales como en sus momentos de ocio.

Home office: productividad con la línea MX

Para quienes trabajan desde casa, Logitech recomienda tres dispositivos de su familia MX:

MX Master 4: incorpora feedback háptico personalizable, sensor de 8.000 DPI, rueda MagSpeed capaz de desplazarse hasta 1.000 líneas por segundo y una batería con autonomía de hasta 70 días. Además, suma el sistema Actions Ring para agilizar tareas repetitivas.

incorpora feedback háptico personalizable, sensor de 8.000 DPI, rueda MagSpeed capaz de desplazarse hasta 1.000 líneas por segundo y una batería con autonomía de hasta 70 días. Además, suma el sistema Actions Ring para agilizar tareas repetitivas. MX Keys S: teclado con teclas cóncavas, retroiluminación inteligente, conexión simultánea con hasta tres dispositivos y funciones Smart Actions para automatizar procesos frecuentes.

teclado con teclas cóncavas, retroiluminación inteligente, conexión simultánea con hasta tres dispositivos y funciones Smart Actions para automatizar procesos frecuentes. MX Brio 4K: webcam compatible con video Ultra HD 4K a 30 fps o Full HD a 60 fps, con mejoras de imagen mediante inteligencia artificial y modo Show para compartir documentos durante videollamadas.

Para quienes trabajan desde casa, Logitech recomienda tres dispositivos de su familia MX.

Sim racing y gaming para todos los niveles

Los fanáticos de la simulación de carreras cuentan con tres alternativas. El RS50 Direct Drive Wheelbase está orientado a usuarios avanzados y ofrece hasta 8 Nm de torque con tecnología TRUEFORCE. Para un nivel intermedio aparece el G923 TRUEFORCE, que suma volante de cuero, palancas de aluminio y compatibilidad con PlayStation, Xbox y PC. Como puerta de entrada al sim racing, el G29 Driving Force mantiene el force feedback de doble motor y una rotación de 900 grados.

La propuesta se completa con los auriculares ASTRO A20 X, pensados para quienes juegan en distintas plataformas. Gracias a la función PLAYSYNC AUDIO permiten alternar entre PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC con un solo botón. Además, ofrecen drivers PRO-G de 40 mm, micrófono de alta calidad, hasta 90 horas de batería y un diseño liviano para sesiones prolongadas.

Con esta selección, Logitech apuesta a acompañar el crecimiento del trabajo híbrido y la cultura gamer en Argentina, ofreciendo alternativas para padres que buscan rendimiento tanto en el ámbito laboral como en sus momentos de entretenimiento.