Regalo para el Día del Padre: la guía tecnológica para sorprenderlo sin fallas

El Día del Padre 2026 llega con una propuesta de Logitech pensada para un perfil cada vez más común: padres que combinan el trabajo remoto con el entretenimiento digital. La compañía presentó una selección de dispositivos orientados tanto a mejorar la productividad en el home office como a ofrecer una experiencia gamer más inmersiva, con opciones para distintos presupuestos y necesidades.
La iniciativa apunta a quienes pasan buena parte del día frente a la computadora y también encuentran tiempo para disfrutar de videojuegos, ya sea en solitario o compartiendo partidas con sus hijos. Desde periféricos para oficinas híbridas hasta volantes para simulación de carreras y auriculares multiplataforma, la marca busca cubrir ambos escenarios con un mismo ecosistema de productos. La propuesta busca que el regalo trascienda el producto en sí y acompañe a los padres tanto en sus desafíos laborales como en sus momentos de ocio.
Home office: productividad con la línea MX
Para quienes trabajan desde casa, Logitech recomienda tres dispositivos de su familia MX:
- MX Master 4: incorpora feedback háptico personalizable, sensor de 8.000 DPI, rueda MagSpeed capaz de desplazarse hasta 1.000 líneas por segundo y una batería con autonomía de hasta 70 días. Además, suma el sistema Actions Ring para agilizar tareas repetitivas.
- MX Keys S: teclado con teclas cóncavas, retroiluminación inteligente, conexión simultánea con hasta tres dispositivos y funciones Smart Actions para automatizar procesos frecuentes.
- MX Brio 4K: webcam compatible con video Ultra HD 4K a 30 fps o Full HD a 60 fps, con mejoras de imagen mediante inteligencia artificial y modo Show para compartir documentos durante videollamadas.
Para quienes trabajan desde casa, Logitech recomienda tres dispositivos de su familia MX.
Sim racing y gaming para todos los niveles
Los fanáticos de la simulación de carreras cuentan con tres alternativas. El RS50 Direct Drive Wheelbase está orientado a usuarios avanzados y ofrece hasta 8 Nm de torque con tecnología TRUEFORCE. Para un nivel intermedio aparece el G923 TRUEFORCE, que suma volante de cuero, palancas de aluminio y compatibilidad con PlayStation, Xbox y PC. Como puerta de entrada al sim racing, el G29 Driving Force mantiene el force feedback de doble motor y una rotación de 900 grados.
La propuesta se completa con los auriculares ASTRO A20 X, pensados para quienes juegan en distintas plataformas. Gracias a la función PLAYSYNC AUDIO permiten alternar entre PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC con un solo botón. Además, ofrecen drivers PRO-G de 40 mm, micrófono de alta calidad, hasta 90 horas de batería y un diseño liviano para sesiones prolongadas.
Con esta selección, Logitech apuesta a acompañar el crecimiento del trabajo híbrido y la cultura gamer en Argentina, ofreciendo alternativas para padres que buscan rendimiento tanto en el ámbito laboral como en sus momentos de entretenimiento.