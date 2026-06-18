Día del Padre en CABA: cinco planes gratis o económicos para celebrar sin gastar de más.

En un contexto donde muchas familias buscan ajustar el presupuesto, el Día del Padre también puede celebrarse sin grandes gastos. La Ciudad de Buenos Aires ofrece múltiples alternativas culturales, al aire libre y gastronómicas accesibles, ideales para compartir un domingo distinto sin romper el bolsillo. Estas son cinco propuestas gratuitas o de bajo costo.

Cinco planes para festejar el Día del Padre

Picnic y caminata en los Bosques de Palermo (gratis)

Uno de los clásicos porteños que nunca falla. Los Bosques de Palermo, el Rosedal y la zona de lagos ofrecen un plan perfecto para llevar mate, algo para comer y pasar la tarde al aire libre. Además de ser gratuito, el paseo se puede combinar con caminatas, alquiler de bicis o simplemente descansar en el pasto.

Museos gratuitos en Recoleta y el centro

Varios espacios culturales de la ciudad tienen entrada libre o gratuita todos los días o en determinados horarios. Entre los más destacados: Museo Nacional de Bellas Artes, Centro Cultural Recoleta y Museo Histórico Nacional. Son opciones ideales para un plan más tranquilo, bajo techo y con valor cultural.

Caminata por Puerto Madero + Reserva Ecológica

Un plan simple pero muy elegido, recorrer los diques de Puerto Madero y luego entrar a la Reserva Ecológica Costanera Sur, uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad. Es una alternativa ideal para quienes buscan aire libre sin alejarse del centro.

Centros culturales con actividades gratuitas

El circuito de centros culturales porteños suele tener programación especial los fines de semana. Algunos de los más activos son: Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Kirchner (CCK) y espacios culturales barriales en distintas comunas. Suelen ofrecer conciertos, muestras, talleres o cine gratuito. Chequear agenda online porque muchas actividades requieren inscripción previa

Café o merienda económica en plazas y ferias

Para quienes quieren sumar un cierre gastronómico sin gastar demasiado, una opción es combinar plaza + feria o cafeterías de barrio. Las ferias de San Telmo o Plaza Francia permiten comer algo rápido a bajo costo, mientras se pasea. Costo estimado: $3.000 a $8.000 por persona (según consumo).

En los últimos años, el Día del Padre dejó de centrarse exclusivamente en regalos materiales para dar lugar a experiencias compartidas. Paseos al aire libre, actividades culturales gratuitas y planes simples ganan cada vez más terreno entre quienes buscan celebrar sin grandes gastos.