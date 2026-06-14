Día del Padre: advierten que la demanda de regalos viene "cautelosa"

El gasto promedio previsto para los regalos del Día del Padre llegará a $62.000, mientras que los artículos de indumentaria y las experiencias aparecen como las alternativas más elegidas, en el contexto de una demanda que este año se advierte como "cautelosa".

Cuando resta una semana para el domingo 21 de junio, fecha en la que se festejará el Día del Padre en la Argentina, un informe de la consultora Focus Market indicó que los consumidores llegan más cuidadosos y pendientes de las promociones, en medio de un escenario en el que las ventas minoristas registran una baja acumulada del 3,1% en lo que va del año.

Según el relevamiento, para este año principal opción de compra será la indumentaria, elegida por el 33,4% de los consumidores. Luego se ubican las experiencias, como cenas o días de campo, con el 24,9%, y el rubro vinos y licores, con el 13,9%.

Estas tres categorías vuelven a ocupar los principales puestos de preferencia respecto del año pasado. Más atrás se encuentran calzado, con el 6,9%; perfumería, con el 6,7%; informática, TV y video, con el 4,5%; y herramientas, con el 2,7%.

Respecto de los canales de compra, los centros comerciales a cielo abierto encabezan las preferencias con el 33%. En segundo lugar aparece el comercio electrónico, con el 27%, seguido por los shoppings, que reúnen el 22% de la demanda. Los outlets y supermercados completan el listado, con el 11% y el 7%, respectivamente.

En el segmento online, los canales más usados son las páginas web de los propios vendedores, con el 40%, y los marketplaces, con el 37%. Más abajo figuran Instagram, con el 15%; Facebook, con el 6%; y otras alternativas, que concentran el 2%.

Al evaluar cómo se comportan los consumidores antes de la fecha, el director de Focus Market, Damián Di Pace, afirmó: “Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

En ese contexto, Di Pace explicó que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas” y destacó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

Cayeron las ventas minoristas en pymes durante mayo

En un nuevo golpe al consumo, las ventas minoristas del sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en mayo una caída interanual del 1,2% a valores constantes, aunque la medición intermensual respecto de abril arrojó un aumento de igual proporción.

El sector profundizó un retroceso acumulado del 3,1% durante los primeros cinco meses del año, según reveló el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) .

El dato implica un nuevo descenso, sumando más de un año de contracción, con bajas en todos los meses del actual calendario: caída del 3,2% en abril, 0,6% en marzo, 5,6% en febrero y 4,8% en enero. La última medición interanual positiva fue en abril del 2024.

Entre los sectores con mejor desempeño se destacó Farmacia, que creció 8,2% respecto de mayo del año pasado. También mostraron números positivos Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).

En contrapartida, las mayores caídas se registraron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,9%) y en Textil e indumentaria (-5,2%).