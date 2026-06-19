Ver Estados Unidos vs. Australia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estados Unidos enfrenta a Australia.

Después de lo que un muy buen debut, Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes a las 16 (hora argentina) uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con la confianza en alza después de haber debutado con victorias en donde demostraron, cada uno con su libreto, que son equipos serios.

El encuentro, que se disputará en Seattle, pondrá frente a frente a dos equipos que comparten el liderazgo de la zona con tres puntos. Estados Unidos llega entonado y quiere demostrar que está para ser una de las grandes sorpresas de este Mundial 2026, después de haber demostrado la goleada ante Paraguay en su debut un gran juego colectivo, presión alta y ambición en ataque.

Por dónde ver Estados Unidos contra Australia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estados Unidos y Australia será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay al encuentro

La selección estadounidense llega impulsada por una contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay en la primera fecha. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró intensidad, presión alta y una notable capacidad ofensiva. Folarin Balogun fue una de las grandes figuras con un doblete, mientras que Giovanni Reyna aportó creatividad y desequilibrio para sellar una actuación que despertó el entusiasmo del público local.

Pochettino viene de tener un gran debut con EEUU.

El mediocampista estadounidense Sebastian Berhalter dijo que los Socceroos ya habían demostrado que sería difícil marcarles."Se vio que fue complicado para Turquía, obviamente. Les costó mucho desmontar su defensa", dijo el futbolista, y resaltó: "Estuvieron realmente bien. Sinceramente, ‌me encantó cómo defendieron. Actuaron como un bloque y lo dieron todo. Lo hicieron muy bien. Va a ser un gran partido".

Australia también debutó con autoridad al vencer 2-0 a Turquía. Los Socceroos confirmaron la evolución que han experimentado bajo el mando de Tony Popovic, un entrenador que ha dotado al equipo de una identidad agresiva, dinámica y muy ordenada. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe reflejaron la capacidad que tiene el equipo para lastimar a los rivales Es que, además de su fortaleza defensiva, Australia cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en momentos decisivos. Jugadores como Jackson Irvine, Harry Souttar y Mohamed Touré se han convertido en piezas fundamentales de un equipo que apuesta por las transiciones rápidas y el aprovechamiento de las jugadas a balón parado.