Estaba hace 11 años desaparecida y la encontraron en Chaco: la historia de la mujer que hallaron por un control policial

En los últimos días, y durante un procedimiento policial de rutina, se produjo un hallazgo completamente inesperado en la provincia de Chaco. Una mujer de 35 años que era buscada por la Justicia desde hacía 11 años apareció en un patrullaje en Presidencia de la Plaza.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, cuando efectivos de la comisaría local recorrían las inmediaciones de una estación de servicio sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 115. Allí identificaron a dos mujeres y, tras consultar sus datos en el sistema de la Policía, detectaron que una de ellas registraba dos pedidos de averiguación de paradero vigentes, emitidos por organismos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Ante ello, se activó el protocolo previsto y se trasladó a las dos mujeres a la dependencia policial, para llevar adelante las actuaciones correspondientes y establecer contacto con las autoridades judiciales que habían solicitado las medidas.

Dos pedidos de averiguación de paradero vigentes

Según Diario Norte, al corroborar la identidad de la mujer se constató la existencia de dos pedidos activos de averiguación de paradero. El primero había sido emitido el 20 de agosto del 2015 por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Lomas de Zamora, y el segundo correspondía a una orden del 31 de enero del 2026 por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49.

Este tipo de solicitudes judiciales suele dictarse cuando se desconoce el paradero de una persona y resulta necesario determinar si su ausencia responde a una decisión voluntaria o si existe alguna situación que comprometa su integridad o su seguridad.

La presencia de dos pedidos en simultaneo en los registros de la Policía motivó la intervención de los organismos judiciales involucrados, que fueron notificados del hallazgo inmediatamente para evaluar cómo continuaba la causa.

En Chaco, por decisión propia

Durante el procedimiento, la mujer relató que se encontraba en la provincia de Chaco por su propia voluntad y que no existían circunstancias de fuerza, coerción o algún hecho delictivo que explicaran su permanencia lejos de Buenos Aires.

Según trascendió, la intervención se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para casos de averiguación de paradero, cuyo objetivo principal es garantizar la integridad física y los derechos de la persona involucrada, además de descartar situaciones de riesgo.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno de Resistencia, a cargo de la fiscal Rosana Soto. Al mismo tiempo, se dio intervención a los organismos judiciales bonaerenses que habían emitido los pedidos de av eriguación de paradero para que analicen la información obtenida y determinen si corresponde actualizar o dar por concluidas las medidas vigentes.