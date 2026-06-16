Déficit del 6,8% y recaudación en baja: el preocupante panorama financiero de la provincia de Chaco

De acuerdo con un informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea, la provincia del Chaco aparece entre las jurisdicciones con mayor presión sobre sus finanzas públicas. El estudio ubicó al distrito gobernado por Leandro Zdero quien ubicó un déficit financiero equivalente al 6,8% del gasto total, uno de los porcentajes más elevados a nivel nacional.

Junto a Santa Cruz y Tierra del Fuego dentro del grupo de provincias con mayores dificultades fiscales del país, Chaco presentó un déficit corriente del 4%, lo que implica que los ingresos ordinarios no alcanzaron para cubrir gastos básicos de funcionamiento del Estado.

El informe también alertó sobre un deterioro de los recursos provinciales que no logran reponerse, más aún en un contexto des desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional. Entre enero y mayo de 2026, los ingresos totales cayeron un 3% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.

Caída de ingresos y menor margen de maniobra

La capacidad de recaudación de la administración provincial se vio afectada por una baja real del 5% en los ingresos tributarios locales. De acuerdo con un informe del IERAL, este escenario, marcado por la combinación de menores recursos disponibles y una retracción en la actividad económica, reduce considerablemente el margen de maniobra del Gobierno de Misiones para sostener sus programas sociales, la prestación de servicios públicos y la ejecución de inversiones clave.

Este panorama financiero expone realidades dispares dentro de la región del Nordeste argentino. Mientras que Formosa logró cerrar el período analizado con un superávit del 1,3%, Corrientes registró un saldo negativo con un déficit del 3,5%, lo que evidencia el impacto heterogéneo de la crisis económica en las distintas gestiones provinciales de la zona.

El desafío de alcanzar el equilibrio fiscal

Para alcanzar el equilibrio financiero durante el primer semestre de 2026, los especialistas señalaron que la provincia de Chaco debería implementar una reducción de su gasto real de aproximadamente el 10% en comparación con el mismo período del año anterior. El documento advierte que un ajuste de esta magnitud tendría un impacto directo en diversas áreas de la administración pública, lo que se traduce en severas restricciones presupuestarias, la postergación de obras de infraestructura y limitaciones estrictas para el crecimiento del gasto corriente.

De cara a la segunda mitad del año, el informe sostiene que el panorama fiscal de la provincia estará supeditado a variables clave que definirán el rumbo económico del resto de 2026. Entre los factores determinantes se destacan la evolución de los ingresos propios provinciales, el flujo de las transferencias por parte del Gobierno nacional y las decisiones políticas y financieras que adopte la gestión del gobernador Leandro Zdero para contener el impacto de la crisis.