Qué hará Marley después de la salida de Flor Peña de Luzu: "Él"

Qué hará Marley después de la salida de Flor Peña de Luzu.

La crisis que atravesó Luzu TV luego de la difusión de una información errónea sobre Jorge Messi sigue generando repercusiones. Después de que se confirmara la salida de Florencia Peña y otros integrantes del programa, ahora trascendió que Marley tampoco continuará vinculado a El Show del Verano, marcando el cierre definitivo del ciclo.

Según se conoció en las últimas horas, la determinación fue consensuada entre las partes involucradas. La información fue revelada por Juli Argenta en LAM, donde detalló que Florencia Peña mantuvo una conversación con Marley para definir los pasos a seguir tras el escándalo.

De acuerdo con lo contado por la panelista, ambos conductores coincidieron en que lo mejor era dar un paso al costado. "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación", señaló Argenta.

Hasta el momento, Marley se encontraba en Estados Unidos realizando una cobertura especial del Mundial 2026 junto a Ian Lucas. Desde allí participaba diariamente del programa mediante distintas salidas al aire.

Qué hará Marley después de la salida de Flor Peña de Luzu.

Qué dijo Juan Otero sobre el futuro del programa

Por otra parte, Juan Otero, hijo de Florencia Peña, explicó que la continuidad de Marley estaba directamente relacionada con la permanencia de su madre en el ciclo. "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa", expresó durante una entrevista con LAM.