El pésimo momento que vivió Marley en la previa del Mundial 2026: "Ahora tengo"

El pésimo momento que vivió Marley en la previa del Mundial 2026.

Lo que debía ser un simple traslado para cubrir el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una verdadera odisea para Marley. El conductor quedó varado durante horas en Nueva York junto a sus hijos, Mirko y Milenka, y parte de su equipo de trabajo, debido a una serie de cancelaciones y contratiempos que retrasaron su llegada a Kansas.

A través de sus redes sociales, Marley compartió la frustración que le generó la situación. "Estuvimos 24 horas viajando y no llegamos a Kansas todavía. Cancelaron los vuelos, un desastre... Ahora tengo que manejar tres horas más para llegar", expresó en una historia de Instagram

Una vez instalado en Kansas, Marley brindó más detalles sobre el complicado recorrido que debió afrontar para llegar a tiempo al partido de la Selección Argentina. Según explicó durante una transmisión de Luzu TV, todo comenzó cuando se presentó en el aeropuerto para abordar un vuelo directo y recibió la noticia de que el servicio estaba demorado. "Fuimos al aeropuerto a la tarde, para el vuelo directo a Kansas, y nos dijeron que estaba demorado el vuelo. Yo estaba con la bebé... Somos como 12 personas", relató.

Con el paso de las horas, la situación empeoró. El vuelo consiguió piloto durante la madrugada, pero finalmente fue cancelado. "Ya eran muchas horas de demora y a la una de la mañana consiguieron piloto. A las tres de la mañana lo suspendieron y al otro día no había vuelos", recordó.

El pésimo momento que vivió Marley en la previa del Mundial 2026.

Un viaje lleno de imprevistos

La solución llegó gracias a un vuelo alternativo con muy pocos lugares disponibles. "Quedaban 15 lugares y éramos 12, estábamos como locos", continuó y concluyó: "El capitán anunció que había un pájaro adentro de la turbina. Una hora y media después sacaron al pájaro, revisaron todo y nos fuimos".