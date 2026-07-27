Irán dice que controla Ormuz y que no busca negociar después de que Trump pausara los bombardeos

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán

​Irán afirmó el lunes que seguía controlando el estrecho de Ormuz y que no busca reanudar las negociaciones de paz con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump pusiera fin a una campaña de bombardeos de dos semanas que, según le habían indicado ‌sus altos mandos, había llegado a su fin.

Tras 13 noches ‌consecutivas de bombardeos cada vez más intensos, que provocaron que Teherán respondiera atacando bases estadounidenses, Trump suspendió la campaña durante el fin de semana. Irán dijo que suspendería sus ataques mientras durara la pausa de los bombardeos estadounidenses.

La decisión de Trump de suspender la campaña militar reflejó la opinión de sus altos mandos de que los bombardeos, destinados a romper el control de Irán sobre el estrecho, habían alcanzado los límites de lo que podían lograr, según un funcionario estadounidense y numerosos informes de medios de comunicación estadounidenses.

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El funcionario estadounidense declaró a Reuters que los mandos militares habían aconsejado al presidente de que se estaban quedando sin objetivos. El funcionario señaló que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, también había ​expresado su preocupación por el agotamiento de ⁠las armas de defensa aérea utilizadas para proteger las bases estadounidenses en la región.

Durante el fin de semana, el New York Times, la ‌CNN, Axios y otros medios de comunicación publicaron noticias similares que indicaban que asesores civiles y militares habían aconsejado ⁠a Trump que detuviera la campaña.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike ⁠Waltz, dijo el domingo que Trump había suspendido la campaña para dejar margen a las negociaciones.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo el lunes en una rueda de prensa televisada que Irán no había solicitado reanudar las conversaciones de paz con Estados ⁠Unidos.

El fin de la campaña de bombardeos de EEUU provocó una caída de los precios del petróleo ante la esperanza de ​que se reanudara el flujo de los suministros mundiales, que se habían visto interrumpidos. El crudo Brent, que ‌la semana pasada había superado brevemente los 100 dólares por barril ‌por primera vez desde mayo, perdía alrededor de un 7,8% a media mañana el lunes, hasta situarse justo por debajo de los ⁠90 dólares.

Sin embargo, en un claro intento por dejar claro que los bombardeos estadounidenses no habían logrado su objetivo, Teherán indicó que seguía controlando la vía navegable más importante del mundo para los mercados energéticos.

SEIS BARCOS FUERON OBLIGADOS A DAR MARCHA ATRÁS EN EL ESTRECHO, SEGÚN MEDIOS IRANÍES

Varios medios de comunicación estatales iraníes difundieron la misma noticia, citando a una "fuente bien informada" que afirmaba que Irán había hecho dar media vuelta el lunes por ​la mañana a seis "buques ‌infractores" que habían intentado cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso. Según la fuente, uno de los buques había sufrido "un accidente".

"Tal y como se había anunciado previamente, la ruta de tráfico en el estrecho de Ormuz es la especificada por Irán, y las demás rutas están contaminadas y no tienen salida", afirmaron los medios estatales iraníes citando a la fuente.

Trump lanzó su nueva campaña de bombardeos para castigar a Irán después de que Teherán disparara contra buques que utilizaban una ruta a través del ⁠estrecho promovida por Estados Unidos, país que ha indicado a los buques que naveguen cerca de la costa de Omán.

Irán afirma que los buques solo pueden pasar por un canal que discurre más cerca de su propia costa, que controla y en el que pretende imponer tasas de tránsito.

Las dos semanas de nuevos bombardeos estadounidenses causaron la muerte de decenas de personas en Irán y destruyeron puentes y túneles en todo el sur, así como objetivos militares. Cuatro militares estadounidenses murieron a causa del fuego de respuesta de Irán contra bases estadounidenses en Estados árabes vecinos. Irán también atacó infraestructuras civiles en países del golfo Pérsico en lo que, según dijo, fue una represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos civiles.

La semana pasada, los aliados hutíes de Irán amenazaron con extender ‌la interrupción del suministro mundial de crudo a una segunda vía navegable importante al anunciar un bloqueo de la industria petrolera de Arabia Saudita en el mar Rojo, lo que provocó una nueva subida de los precios del petróleo.

La suspensión de la renovada campaña de bombardeos estadounidenses no deja claro qué influencia puede ejercer Washington para lograr el objetivo de Trump de romper el control de Irán sobre el estrecho.

Washington y Teherán alcanzaron en junio un acuerdo sobre un marco para las negociaciones, que deberían celebrarse a finales de agosto, con el fin de resolver cuestiones importantes como el programa nuclear iraní.

Sin embargo, ‌ambas partes han mostrado discrepancias sobre el significado de la redacción del memorándum relativa al estrecho de Ormuz: Washington insiste en que exige a Teherán que permita la libre circulación, mientras que Irán afirma que le otorga la autoridad para supervisar el tránsito.

Irán pretende formalizar su control sobre el estrecho mediante un acuerdo ‌con Omán, que controla la orilla opuesta. ⁠Una delegación de alto nivel de Omán estuvo en Teherán durante el fin de semana para debatir el futuro del estrecho.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita mantuvieron sendas conversaciones telefónicas para tratar el ​tema del estrecho con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, según informaron el lunes medios de comunicación estatales qataríes, emiratíes y sauditas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que inició la guerra en febrero junto a Trump pero no ha participado en las negociaciones entre EEUU e Irán para ponerle fin, tiene previsto reunirse con Trump en Washington esta semana.

(Redacción de Peter Graff; edición de Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)