Para los fans del sushi: el nuevo local en Palermo con una oferta innovadora pero tradicional

Nacionsushi abre su primer local en Buenos Aires.

La gastronomía porteña recibe una nueva propuesta oriunda de un país latinoamericano, con varias sedes en el mundo, se trata del desembarco de Nacionsushi en Buenos Aires. Nacida en Panamá en 2014, la marca eligió la capital argentina para su primera apertura en el país.

Con una inversión de un millón de dólares, el restaurante de más de 200 m² ubicado en el barrio de Palermo (esquina de Av. Córdoba y Thames) será el primero de un plan de expansión que incluirá la apertura de otros 5 locales en los próximos 2 años. La llegada a Argentina se produce apenas meses después de la apertura en Miami, que marcó el desembarco de la marca en Estados Unidos, y consolida un proceso de expansión que ya la llevó a establecerse en América Latina, el Caribe y Europa.

Así, lo que comenzó como un único local con una idea poco convencional terminó convirtiéndose en una de las firmas gastronómicas de mayor crecimiento de la región. Hoy, con presencia en 10 países y más de 40 restaurantes, la marca consolidó un concepto que transformó el restaurante asiático tradicional en una experiencia donde gastronomía, diseño, música y hospitalidad conviven en un mismo lenguaje.

“La marca construyó una identidad alrededor de una filosofía simple: 'Asia sin fronteras'. En lugar de representar la gastronomía de un solo país, Nacionsushi propone un recorrido por distintos sabores, culturas y tradiciones asiáticas en una experiencia abierta, contemporánea y pensada para compartir”, explica Milton Reyes, fundador y CEO de Nacionsushi.

De esa idea también nace el concepto de "Nación": una comunidad abierta que celebra la diversidad gastronómica de todo un continente y donde cualquier persona puede descubrir la cocina asiática desde un ambiente relajado, sin protocolos ni formalidades.

Cuál es la propuesta gastronómica de Nacionsushi

El desembarco se produce en un momento en el que la cocina asiática vive una etapa de fuerte expansión en Buenos Aires, con propuestas de sushi tradicional, sushi fusión, omakase, cocina nikkei, street food coreano y nuevos formatos de inspiración asiática. En ese escenario, Nacionsushi llega con una propuesta distinta: no se define únicamente como un sushi bar, sino como una experiencia panasiática que combina sushi y otros platos con sabores de Japón, China, Tailandia, Vietnam, Indonesia y otros países de Asia.

Ese diferencial también se expresa en la carta: Nacionsushi amplía el recorrido y suma una gran variedad de opciones además de sushi. Platos calientes, entradas, noodles, arroces, sopas, ensaladas y preparaciones pensadas para el centro de la mesa. La marca trabaja con salsas propias, gran presencia de umami y porciones generosas, en una propuesta que reinterpreta distintas cocinas de Asia desde una mirada actual.

La carta reúne más de 80 platos, donde conviven una gran variedad de rolls, sashimis, baos, pad thai, noodles, arroces, poke bowls, sopas, ensaladas, teriyakis, entradas, postres y una barra de coctelería creada especialmente para acompañar la propuesta gastronómica. Entre las especialidades más representativas aparecen sus reconocidos rolls de tamaño XL, elaborados con una mayor proporción de proteína que de arroz; la ya emblemática Sushi Pizza, preparada sobre una base crocante de arroz de sushi; los Taquitos Tuk Tuk, rellenos con tartar de atún y palta; el tradicional Nasi Goreng, inspirado en Indonesia; además de otras preparaciones que reinterpretan clásicos asiáticos desde una mirada propia.

El diferencial se destaca desde la calidad del producto, Nacionsushi trabaja con materias primas seleccionadas e importa ingredientes específicos para mantener el mismo estándar en todos sus mercados, entre ellos su arroz exclusivo importado y wakame fresco, un ingrediente originario de Asia poco habitual en la oferta gastronómica argentina. Además, desarrolla internamente más de 20 salsas propias, una de las claves de su identidad gastronómica y del perfil de sabor intenso que caracteriza a la marca.