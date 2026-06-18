Observaciones por satélite detectan el "pulso urbano" de seis ciudades del mundo

FOTO DE ARCHIVO: Vista del horizonte durante la puesta de sol en la Avenida Reforma en la Ciudad de México

Aunque una ciudad ​no es un organismo vivo, se comporta de manera muy similar a uno. Sus procesos metabólicos pueden manifestarse en brotes de crecimiento, metamorfosis a lo largo del tiempo e incluso en decadencia.

Un grupo de investigadores, utilizando imágenes de satélite, ha ‌realizado un seguimiento de los signos vitales de seis ‌grandes ciudades del mundo, detectando un "pulso urbano" característico en cada una de ellas.

Los investigadores analizaron Dubái, Lagos, Ciudad de México, Bombay, Seattle y Shenzhen utilizando un nuevo método para documentar los cambios dinámicos que se producen en cada una de estas ciudades casi en tiempo real.

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Históricamente, los expertos se han basado en datos agregados y poco frecuentes para documentar la urbanización, como el censo anual, las cifras económicas anuales o un mapa que muestra cómo ha cambiado la huella urbana de una ciudad a lo largo de una década —utilizando, en esencia, resultados específicos como indicadores—.

Sin embargo, los científicos responsables del nuevo estudio afirman que este enfoque ofrece una visión incompleta de una ciudad y ​puede pasar por alto los matices a ⁠medida que una metrópolis evoluciona.

"Nos inspiramos en el pulso humano, que nos proporciona información sobre nuestra salud distinta a la que ‌ofrecen el peso o la altura", explicó el autor principal del estudio, Zhe Zhu, profesor de teledetección y ⁠director del Laboratorio de Teledetección Ambiental Global del Departamento de Recursos Naturales y ⁠Medio Ambiente de la Universidad de Connecticut.

"El pulso urbano mide el proceso de desarrollo de alta frecuencia y, por lo tanto, nos permite detectar señales de alerta tempranas de tensión económica o estancamiento antes de que se conviertan en crisis en toda regla", explicó Zhu.

"Comparamos los ⁠indicadores tradicionales con el análisis de un infarto —el resultado—, mientras que el 'pulso urbano' es como monitorizar el estilo de vida ​diario y los signos vitales que conducen a ese infarto —el proceso—".

La principal conclusión del estudio, ‌publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ‌es que la urbanización no es un proceso suave y constante, según los investigadores.

"La urbanización es, en realidad, 'irregular', lo que significa ⁠que se produce en ráfagas abruptas e intensas; o 'cíclica', pasando por fases de auge y reposo que no coinciden con las estaciones del año; o 'asincrónica', ya que diferentes barrios de una misma ciudad se desarrollan en momentos completamente distintos y descoordinados", explicó la autora principal del estudio, Karen Seto, profesora de Geografía y Ciencias de la Urbanización en la Universidad de Yale.

"Esto es importante porque, durante décadas, los ​investigadores han caracterizado las ‌ciudades a través de mapas estáticos", señaló Seto.

CIUDADES CON CONDICIONES DIFERENTES

Los investigadores utilizaron imágenes de satélite densas y de alta frecuencia procedentes de los satélites Landsat de la agencia espacial estadounidense NASA y Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Realizaron un seguimiento de los cambios físicos en las ciudades, como la construcción de nuevos edificios, las demoliciones, las mejoras importantes en las infraestructuras y la expansión hacia los espacios verdes.

"Seleccionamos ciudades con una amplia gama de condiciones político-económicas, incluyendo ⁠el desarrollo impulsado por el Estado de Shenzhen, el crecimiento impulsado por el mercado de Seattle, la expansión informal de Lagos y los megaproyectos de Dubái", explicó Zhu.

Shenzhen, que en su día fue un pequeño pueblo pesquero cerca de Hong Kong y que se ha convertido en una megaciudad, mostró la mayor magnitud e intensidad de crecimiento, caracterizado por picos masivos y agrupados que reflejan una rápida movilización de capital impulsada por el Estado.

Dubái, la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, también mostró un enorme crecimiento, pero su "pulso" parecía ser altamente especulativo, impulsado por megaproyectos costeros aislados y de gran intensidad de capital que se disparaban bruscamente y luego se detenían.

En Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, el "pulso" fue ‌muy fragmentado, con largos períodos de inactividad interrumpidos por picos breves e intensos.

Seattle, la mayor metrópolis del noroeste del Pacífico de Estados Unidos, reflejó un pulso impulsado por el mercado, caracterizado por la reurbanización y la densificación.

Mumbai, el motor financiero y comercial de la India, y Ciudad de México, la ciudad más poblada de América del Norte, demostraron ser muy resilientes y registraron menos perturbaciones durante crisis globales como la pandemia de COVID-19 que las demás.

"Al igual que el pulso humano reacciona ante una enfermedad, nuestros datos captaron el momento exacto en que el COVID-19 ‌desencadenó un 'paro cardíaco' sincronizado en el desarrollo a nivel mundial. Pero la recuperación fue totalmente desigual", afirmó Zhu.

"Shenzhen experimentó una caída brusca y coordinada seguida de un rápido repunte. Lagos experimentó un pulso atenuado que dio paso a cambios más pequeños y graduales. Mientras tanto, ciudades como Mumbai y la ‌Ciudad de México mostraron un impacto ⁠mucho menor. Esto nos demostró que las crisis globales no se manifiestan exactamente de la misma manera en el 'cuerpo' de cada ciudad", explicó Zhu.

Los investigadores ven aplicaciones prácticas para su método.

"Para los urbanistas y los responsables ​políticos, funciona como una herramienta de diagnóstico. En lugar de reaccionar ante una crisis a posteriori, pueden ver exactamente cuándo y dónde se está ralentizando el 'pulso' de un barrio e intervenir a tiempo para evitar el colapso de las infraestructuras o el deterioro económico. También evita que las ciudades sobrecalienten sus mercados laborales y de materiales", afirmó Seto.

Con información de Reuters