Chau capturas de pantalla: el cambio que llega a los mensajes de WhatsApp para cuidar tu privacidad

La función apunta a ofrecer un mayor control sobre la información que los usuarios comparten.

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta que busca reforzar la privacidad de las conversaciones. La aplicación de mensajería está probando una función que permitirá enviar mensajes de texto que se eliminarán automáticamente después de que el destinatario los lea, una característica similar a la que ya existe para fotos y videos de "ver solo una vez".

La novedad fue detectada en la versión beta de WhatsApp para iPhone y, por el momento, se encuentra en una etapa de pruebas limitadas. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento, la función apunta a ofrecer un mayor control sobre la información que los usuarios comparten dentro de la plataforma.

Cómo funcionarán los mensajes de "ver solo una vez"

Según lo que se conoce hasta ahora, el remitente podrá elegir una nueva opción al momento de enviar un mensaje de texto para que este desaparezca inmediatamente después de ser abierto por el destinatario. De esta manera, el contenido no quedará almacenado de forma permanente en la conversación.

Además, WhatsApp también estaría desarrollando un sistema de temporizadores personalizables. Esto permitiría definir distintos intervalos de tiempo para que el mensaje se elimine una vez leído, en lugar de hacerlo de manera instantánea.

La nueva función ampliaría el concepto de los archivos multimedia de visualización única, que actualmente solo está disponible para fotos y videos, incorporándolo también a los mensajes de texto tradicionales.

Permitirá enviar mensajes de texto que se eliminarán automáticamente.

Más privacidad y protección para las conversaciones

Los mensajes de texto de "ver solo una vez" incluirían las mismas medidas de seguridad que ya tienen los contenidos multimedia temporales. Entre ellas, se encontrarían las restricciones para copiar el contenido, reenviarlo, realizar capturas de pantalla o grabar la pantalla mientras se visualiza el mensaje.

El objetivo es ofrecer una alternativa más segura para compartir información sensible, como códigos de acceso, datos personales o cualquier otro contenido que no deba permanecer almacenado en el historial del chat.

Por ahora, la función sigue en desarrollo dentro de la versión beta de WhatsApp para iPhone, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios. Tampoco existe la confirmación oficial de que llegue a la versión estable de la aplicación.

Sin embargo, el avance refleja el interés de WhatsApp por incorporar nuevas herramientas enfocadas en la privacidad y la confidencialidad, dos aspectos que cada vez tienen mayor peso entre quienes utilizan la plataforma de mensajería a diario.