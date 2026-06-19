La gestión de Zdero acumula una pérdida de 7.587 empleos privados y Chaco figura entre las provincias más afectadas

El empleo privado formal volvió a retroceder en Chaco durante marzo y profundizó una tendencia negativa que se sostiene desde fines de 2023. Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la provincia perdió 384 puestos de trabajo registrados en un solo mes y se ubicó entre las jurisdicciones más golpeadas del país.

La caída mensual fue del 0,5%, por encima del promedio nacional, que registró una baja del 0,1%, equivalente a 7.603 empleos formales destruidos en todo el país. Apenas cinco provincias lograron aumentar su nivel de empleo durante marzo, mientras que el Chaco volvió a integrar el grupo de distritos con saldo negativo.

Los números muestran además un deterioro sostenido durante la gestión de Leandro Zdero. En comparación con marzo de 2025, el empleo privado registrado cayó un 5,2%, lo que representa la pérdida de 3.808 puestos laborales en apenas un año.

Sin embargo, el panorama se vuelve aún más crítico al observar el período comprendido desde noviembre de 2023. Desde entonces, la provincia acumula una retracción del 9,8% en el empleo formal privado, con un saldo de 7.587 trabajadores menos dentro del sistema registrado, una de las peores performances del país.

El informe de Politikon también revela que la mayoría de las actividades económicas continúa por debajo de los niveles previos. Durante marzo, solamente cuatro sectores mostraron una evolución positiva: Minería, Agro, Pesca y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler.

En cambio, la industria manufacturera y la intermediación financiera encabezaron las principales caídas mensuales. Si se amplía el análisis desde noviembre de 2023, los retrocesos más pronunciados se observan en la Construcción, la Industria Manufacturera y la actividad minera, sectores que históricamente tuvieron un peso relevante en la generación de empleo.

El preocupante panorama financiero de Zdero

De acuerdo con un informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea, la provincia del Chaco aparece entre las jurisdicciones con mayor presión sobre sus finanzas públicas. El estudio ubicó al distrito gobernado por Leandro Zdero quien ubicó un déficit financiero equivalente al 6,8% del gasto total, uno de los porcentajes más elevados a nivel nacional.

Junto a Santa Cruz y Tierra del Fuego dentro del grupo de provincias con mayores dificultades fiscales del país, Chaco presentó un déficit corriente del 4%, lo que implica que los ingresos ordinarios no alcanzaron para cubrir gastos básicos de funcionamiento del Estado.

El informe también alertó sobre un deterioro de los recursos provinciales que no logran reponerse, más aún en un contexto des desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional. Entre enero y mayo de 2026, los ingresos totales cayeron un 3% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.

La capacidad de recaudación de la administración provincial se vio afectada por una baja real del 5% en los ingresos tributarios locales. De acuerdo con un informe del IERAL, este escenario, marcado por la combinación de menores recursos disponibles y una retracción en la actividad económica, reduce considerablemente el margen de maniobra del Gobierno de Misiones para sostener sus programas sociales, la prestación de servicios públicos y la ejecución de inversiones clave.

Este panorama financiero expone realidades dispares dentro de la región del Nordeste argentino. Mientras que Formosa logró cerrar el período analizado con un superávit del 1,3%, Corrientes registró un saldo negativo con un déficit del 3,5%, lo que evidencia el impacto heterogéneo de la crisis económica en las distintas gestiones provinciales de la zona.