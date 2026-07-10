ChatGPT o Claude: un experto reveló cuál elegir y la respuesta sorprendió a muchos

Cada vez más personas utilizan inteligencia artificial para redactar un correo, resumir una reunión, preparar una presentación, analizar una planilla de Excel o escribir código. Y cuanto más se incorpora esta tecnología al trabajo cotidiano, más se repite una pregunta: ¿qué conviene usar, ChatGPT o Claude?

Durante años la respuesta parecía sencilla. ChatGPT dominó el mercado desde su lanzamiento y se convirtió en la puerta de entrada a la IA generativa para millones de usuarios. Sin embargo, el crecimiento de Claude, el modelo desarrollado por Anthropic, empezó a cambiar esa percepción.

Lo curioso es que, cuando todo parecía indicar que Claude había tomado la delantera, un especialista en Inteligencia Artificial terminó dando una respuesta inesperada.

El dato que sorprendió incluso a quienes trabajan con IA

Daniel Stilerman, especialista en Inteligencia Artificial y CEO de Nivii, reconoce que Claude se convirtió en una de las referencias del sector. "Los que estamos más o menos inmiscuidos en la IA sabemos que entre Claude, Gemini y ChatGPT, el primero parece ser el claro líder", explicó.

Aunque luego, aclaró: "Claude parece ser el mejor, pero yo honestamente uso más ChatGPT porque lo encuentro más veloz y fácil."

Ese contraste resume uno de los debates más actuales dentro del mundo de la inteligencia artificial: una herramienta puede ofrecer mejores resultados en determinadas tareas, pero otra seguir siendo más práctica para el uso diario.

La comparación con un auto de Fórmula 1 que explica por qué Claude dio un salto

Para explicar qué cambió con Claude, Stilerman utiliza una metáfora sencilla.

Imagina un auto de Fórmula 1. Durante años, las empresas desarrolladoras de modelos de IA concentraron sus esfuerzos en construir motores cada vez más potentes. En inteligencia artificial, ese motor equivale al modelo.

Pero, según el especialista, Anthropic decidió hacer algo diferente: en lugar de mejorar solamente el motor, rediseñó prácticamente todo el auto: la forma en que el sistema organiza tareas, planifica pasos, utiliza herramientas y ejecuta procesos complejos.

"Había mucho para ganar mejorando el auto y no solamente el motor", explicó.

El resultado, sostuvo, fue especialmente visible para quienes desarrollan software, ya que Claude comenzó a resolver tareas largas y complejas de una manera inédita hasta ese momento.

El problema que más preocupa a quienes usan inteligencia artificial

Más allá de las comparaciones entre modelos, hay un aspecto que sigue preocupando tanto a usuarios nuevos como experimentados: las llamadas "alucinaciones". Es decir, cuando una inteligencia artificial responde con información incorrecta presentada como si fuera verdadera.

Según Stilerman, Claude genera una mayor sensación de precisión. "No es que tenga necesariamente mayor precisión, sino que está mucho mejor calibrado para decir 'no sé' antes que arriesgar una respuesta equivocada", explicó.

En cambio, ChatGPT suele responder con mayor seguridad, incluso cuando la información disponible es insuficiente.

El especialista señaló que distintos benchmarks de IA generativa muestran que Claude obtiene mejores resultados en varias pruebas de conocimiento. Sin embargo, aclaró que ningún modelo está completamente libre de errores y que incluso los sistemas más avanzados continúan alucinando en determinados escenarios.

ChatGPT sigue siendo el líder en Argentina

A pesar del crecimiento de Claude, ChatGPT continúa siendo la plataforma de inteligencia artificial más utilizada en Argentina.

Según Stilerman, el ranking actual ubica a:

ChatGPT como líder del mercado.

como líder del mercado. Gemini , de Google, en el segundo lugar.

, de Google, en el segundo lugar. Claude, de Anthropic, tercero, aunque creciendo rápidamente en empresas y equipos de desarrollo.

También destacó que las últimas versiones de ChatGPT redujeron considerablemente la ventaja técnica que Claude había conseguido meses atrás.

"Hoy las tecnologías prácticamente se homologaron", resumió.

Cómo aprovechar mejor Claude sin gastar todos los tokens

Uno de los puntos débiles de Claude aparece cuando se utiliza la versión gratuita o incluso algunos planes pagos. El consumo de tokens puede agotarse rápidamente.

Para optimizar ese recurso, Stilerman recomienda:

Elegir modelos livianos como Haiku cuando la tarea no requiera la máxima potencia.

cuando la tarea no requiera la máxima potencia. Abrir una conversación nueva cada vez que cambia el tema para evitar consumir contexto innecesario.

cada vez que cambia el tema para evitar consumir contexto innecesario. Pedir primero el plan de trabajo antes de solicitar una tarea extensa. De esa forma es posible corregir errores antes de que la IA consuma miles de tokens.

Una competencia que cambia todos los meses

La comparación entre ChatGPT y Claude ya no tiene una respuesta definitiva. Cada actualización modifica el equilibrio entre ambos modelos de inteligencia artificial y obliga a revisar cuál ofrece mejores resultados según el tipo de tarea. Por eso, la conclusión de Stilerman también rompe con la idea de que existe un único ganador.

Para quienes recién empiezan a utilizar inteligencia artificial, tanto ChatGPT como Claude representan hoy opciones muy sólidas. La diferencia ya no pasa únicamente por cuál responde mejor, sino por cuál se adapta mejor a la forma de trabajar de cada usuario.

Y mientras Anthropic y OpenAI aceleran el desarrollo de nuevos modelos de IA generativa, la competencia promete seguir cambiando mucho más rápido que las costumbres de quienes las usan todos los días.