Qué son y cómo usar las aplicaciones de ChatGPT

Las aplicaciones de ChatGPT —también llamadas GPT Apps o conectores— permiten integrar la inteligencia artificial con servicios de terceros como Canva, Photoshop, Google Drive, Outlook, TripAdvisor o Apple Music. Gracias a esta función, es posible ejecutar acciones concretas desde ChatGPT sin salir del chat: editar archivos, consultar documentos en la nube, buscar restaurantes o automatizar tareas.
Esta funcionalidad transforma a ChatGPT en un centro de operaciones digital. Ya no se limita a responder preguntas o generar textos, sino que puede interactuar con plataformas externas, simplificando flujos de trabajo y ahorrando tiempo tanto a usuarios comunes como a profesionales. En 2026, esta integración será clave para sacarle el máximo provecho a la IA.
Qué son las aplicaciones de ChatGPT
Las aplicaciones de ChatGPT son extensiones que permiten que la IA de OpenAI se conecte con servicios externos para realizar tareas específicas. ChatGPT tiene muchas capacidades, pero no puede acceder por sí solo a información personal, archivos privados o datos locales. Para eso, utiliza estas apps como intermediarias.
Por ejemplo, al conectarse con Google Drive o Dropbox puede leer y analizar documentos. Con TripAdvisor o TheFork puede buscar restaurantes y sugerir reservas. Y con herramientas como Canva o Photoshop, colaborar en procesos creativos. Algunas aplicaciones funcionan sin vincular cuentas, mientras que otras requieren autorización expresa del usuario.
En términos de privacidad, ChatGPT no puede ver contraseñas ni acceder a datos sin permiso. Cada integración solicita autorización puntual y opera con los permisos que el usuario decida otorgar, de forma similar a otros servicios digitales.
Cómo usar aplicaciones en ChatGPT paso a paso
Usar las aplicaciones de ChatGPT es sencillo y no requiere conocimientos técnicos. Estos son los pasos básicos:
-
Ingresar al menú de Aplicaciones
En el panel izquierdo de ChatGPT, arriba del historial de chats, hacé clic en la sección Aplicaciones para ver el listado completo de conectores disponibles.
-
Buscar la app que necesitás
Podés navegar por categorías o usar el buscador para encontrar servicios como Canva, Outlook, Google Drive o TripAdvisor.
-
Activar la aplicación
Al seleccionar una app, se abrirá una pantalla para habilitarla. Si no necesita datos personales, solo tendrás que activarla con un interruptor.
-
Vincular tu cuenta (si es necesario)
Algunas apps requieren iniciar sesión en el servicio externo. En ese caso, ChatGPT te redirigirá para que otorgues permisos de acceso de manera explícita.
-
Usar la app desde el chat
Una vez activada, podés iniciar un chat específico con la aplicación o simplemente mencionarla escribiendo @nombreDeLaApp dentro de cualquier conversación.
-
Enviar tu pedido o adjuntar archivos
Escribí el prompt indicando qué querés hacer. Si hace falta, también podés adjuntar documentos, imágenes u otros archivos para que la app trabaje sobre ellos.
Con estos pasos, las aplicaciones de ChatGPT se convierten en una herramienta práctica para centralizar tareas, mejorar la productividad y aprovechar al máximo la inteligencia artificial en el día a día.