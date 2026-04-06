Los 5 errores más frecuentes al usar Claude

Fuente: WIRED.

La IA de Anthropic ha ganado especial popularidad en la comunidad de desarrolladores de software gracias a Claude Code. Sin embargo, es capaz de concretar muchas otras tareas no relacionadas con la programación. Además, se la considera menos propensa a alucinar y cometer errores que ChatGPT y Gemini. Aún así, sacarle el máximo provecho requiere entender cómo trabaja.

1. Hacer preguntas o instrucciones vagas

Una de las quejas más importantes de usuarios de Claude es que sus respuestas suelen ser vagas. Esto se aprecia especialmente cuando se le pide que genere algún contenido. Por lo general, la raíz de este problema está en que la pregunta o instrucción que se le da también es vaga. La clave es darle a Claude la mayor cantidad de parámetros posibles respecto de lo que se espera: no solo del tema en sí mismo, sino del tono, la extensión y el formato de lo que se espera recibir.

2. No explicar el contexto

Antes de darle una instrucción a la IA, es bueno explicarle el contexto de lo que se necesita, con sus respectivos cómo, por qué y para qué. Claude no sabe si lo que se le está pidiendo es para uso estrictamente personal, si es algo que alguien más también verá, o qué efecto se espera lograr. Por ejemplo: si se necesita redactar una propuesta comercial, especificar a quién está dirigida, cuál es el rubro y cuál es el objetivo hace una diferencia enorme en la calidad de la respuesta.

3. Usar instrucciones negativas en vez de positivas

"No escribas de manera formal" es menos efectivo que "Usá un tono conversacional, como si le explicaras a un compañero de trabajo". Claude responde mejor cuando se le dice qué hacer que cuando se le dice qué no hacer. Las instrucciones negativas a veces producen el efecto contrario, especialmente en prompts largos.

4. Agregar demasiado contexto irrelevante

Más longitud no equivale a mejor prompt. Agregar párrafos de contexto irrelevante no mejora las respuestas, las empeora. Claude pondera todo lo que recibe por igual. Si se incluyen tres páginas de contexto donde solo dos párrafos son relevantes, se está diluyendo la señal. Lo ideal es incluir solo lo necesario.

5. Copiar prompts de otras IAs sin adaptar

Copiar prompts de ChatGPT y pegarlos en Claude sin adaptar es uno de los errores más frecuentes y afecta directamente la calidad de las respuestas. Cada modelo tiene particularidades: Claude responde especialmente bien a instrucciones conversacionales y detalladas, y acepta estructura cuando se la da. Si el prompt viene formulado para otro modelo, conviene reformularlo teniendo en cuenta esas diferencias.