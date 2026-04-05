FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, observa durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev

El presidente ​ucraniano, Volodímir Zelenski, se comprometió a trabajar por una mayor seguridad en las conversaciones mantenidas el domingo con su homólogo ‌sirio, Ahmed al-Sharaa, en un ‌momento en que Kiev busca promover su experiencia militar en toda la región tras el estallido de la guerra con Irán.

Zelenski, que continúa su gira por los países de Oriente Medio, también dijo que Ucrania quiere contribuir a la seguridad alimentaria en la región.

En las últimas semanas, Zelenski ha visitado varios países de Oriente Medio, ​ofreciendo la experiencia ⁠ucraniana en la lucha contra los ataques con drones y misiles, ‌desarrollada durante sus cuatro años de guerra con ⁠Rusia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Acordamos trabajar juntos para proporcionar más seguridad ⁠y oportunidades de desarrollo a nuestras sociedades", escribió Zelenski en Telegram. "Existe un gran interés en intercambiar experiencias militares y de seguridad".

Zelenski comunicó al ⁠líder sirio que Ucrania, como importante productor de cereales, ​era un proveedor fiable de alimentos y señaló ‌que ambos líderes "hablaron de oportunidades conjuntas ‌para reforzar la seguridad alimentaria en toda la región".

El sábado ⁠en Turquía, Zelenski afirmó que había acordado "nuevas medidas" en materia de cooperación en seguridad con el presidente turco, Tayyip Erdogan, y que habían debatido oportunidades en proyectos conjuntos de infraestructura de gas y ​desarrollo de ‌yacimientos de gas.

"Hoy, en Damasco, continuamos con nuestra activa diplomacia ucraniana orientada a una verdadera cooperación en materia de seguridad y economía", dijo Zelenski en X tras su llegada.

Se trataba del primer viaje del líder ucraniano a Siria desde ⁠que se restablecieron las relaciones diplomáticas a finales del año pasado, tras la caída del hombre fuerte sirio Bashar al-Asad, que llevaba mucho tiempo en el poder.

Las conversaciones de Zelenski con Sharaa estuvieron relacionadas con la defensa, a la luz de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, afirmó una fuente siria, un asesor del Gobierno. No ‌se tiene constancia de que Siria cuente con defensas aéreas capaces de hacer frente a los drones o misiles iraníes.

Durante las visitas de Zelenski a los Estados del Golfo el pasado fin de semana, Ucrania firmó acuerdos de cooperación militar a largo plazo con Arabia Saudita ‌y Qatar, y afirmó que estaba a punto de cerrarse un acuerdo similar con los Emiratos Árabes Unidos.

Siria alberga dos importantes bases militares rusas, utilizadas ‌por su Armada ⁠y su Fuerza Aérea. Sharaa declaró el martes en un acto celebrado en Chatham House, en Londres, ​que se estaba trabajando para transformarlas en "centros de entrenamiento del Ejército sirio".

Con información de Reuters