El presidente español niega conocer un plan para frustrar pesquisas por corrupción a su partido

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España ante el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, en Roma, Italia

​El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó el viernes conocer un presunto ‌plan para frustrar ‌investigaciones sobre casos de corrupción que acosan a su Partido Socialista, y dijo que se sentía decepcionado e indignado por ello.

La semana pasada, un juez de la Audiencia Nacional ordenó la entrega de diversos documentos y ​archivos electrónicos de ⁠la sede del partido en una investigación ‌centrada en Santos Cerdán, exaliado de ⁠Sánchez y exsecretario de ⁠Organización del PSOE, junto con otros responsables del partido, abogados, un empresario y un policía.

Se sospecha ⁠que intentaron influir en decisiones administrativas ​y socavar cualquier procedimiento judicial ‌o actuación policial que ‌afectara a los intereses del Partido Socialista ⁠o del Gobierno. Cerdán niega haber cometido irregularidad alguna.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo ​que nunca ‌hubiera tolerado", dijo Sánchez a periodistas a su llegada a una cumbre de la Unión Europea en Montenegro.

Dijo que su Gobierno estaba "limpio" y que el ⁠equipo jurídico del partido estaba analizando todos los documentos judiciales relacionados con el caso.

"Mi partido es un partido íntegro y, desde luego, la corruptela es de unos pocos", dijo Sánchez.

El jefe del Ejecutivo, que llegó al poder hace ocho ‌años al desalojar a un Gobierno de centroderecha acosado por la corrupción con la promesa de limpiar la política, está bajo presión incluso de sus aliados por la sucesión de casos ‌de corrupción que avanzan en los tribunales españoles.

Sánchez no ha sido mencionado personalmente en ninguno de ‌los casos y ⁠ha dicho que forman parte de una campaña para sacarlo del ​poder.

Con información de Reuters