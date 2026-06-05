Un ataque ruso con drones deja cuatro muertos en la región de Kiev, según autoridades

Un ataque con drones rusos contra una fábrica de alimentos en una zona cercana a la capital ucraniana, Kiev, causó la muerte de cuatro personas, según informaron el viernes las autoridades ucranianas.
El ataque provocó un incendio en un edificio administrativo situado en las instalaciones de la empresa, y parte de su estructura ha quedado destruida, dijo el gobernador regional, Mikola Kalashnik.
"El enemigo atacó una empresa pacífica de la industria alimentaria civil. Personas que simplemente estaban realizando su trabajo en sus puestos en ese momento", dijo en la aplicación de mensajería Telegram.
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Otras siete personas resultaron heridas en el ataque y dos podrían seguir bajo los escombros, dijo Kalashnik.
Los servicios de emergencia indicaron que la operación de búsqueda y rescate continuaba en el lugar. Publicaron imágenes de un edificio con un enorme agujero y de bomberos apagando las llamas.
Una de las imágenes mostraba un cartel con el nombre de una empresa láctea local que fabrica leche infantil.
(Reporte de Anna Pruchnicka; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)