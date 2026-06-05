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Un ataque ruso con drones deja cuatro muertos en la región de Kiev, según autoridades

05 de junio, 2026 | 06.01

​Un ataque con drones rusos contra una fábrica ‌de alimentos ‌en una zona cercana a la capital ucraniana, Kiev, causó la muerte de cuatro personas, según informaron el viernes las autoridades ​ucranianas.

El ataque ⁠provocó un incendio en ‌un edificio administrativo ⁠situado en las ⁠instalaciones de la empresa, y parte de su estructura ha ⁠quedado destruida, dijo el ​gobernador regional, Mikola ‌Kalashnik.

"El enemigo atacó ‌una empresa pacífica de ⁠la industria alimentaria civil. Personas que simplemente estaban realizando su trabajo en ​sus ‌puestos en ese momento", dijo en la aplicación de mensajería Telegram.

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Otras siete personas resultaron heridas ⁠en el ataque y dos podrían seguir bajo los escombros, dijo Kalashnik.

Los servicios de emergencia indicaron que la operación de búsqueda y rescate continuaba ‌en el lugar. Publicaron imágenes de un edificio con un enorme agujero y de bomberos apagando las llamas.

Una ‌de las imágenes mostraba un cartel con el nombre de ‌una empresa ⁠láctea local que fabrica leche infantil.

(Reporte ​de Anna Pruchnicka; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

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