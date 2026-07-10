¿Se puede usar alcohol en las toallitas para limpiar el teclado? La respuesta definitiva de los expertos

Fuente: EL PAÍS.

El teclado es uno de los objetos más sucios del hogar y de la oficina, y también uno de los que menos se limpian. El contacto constante con las manos transfiere aceites, suciedad y bacterias que se acumulan entre las teclas. La duda más frecuente a la hora de limpiarlo es si el alcohol daña los componentes. La respuesta, según HP y especialistas en mantenimiento de equipos, es clara: no daña si se usa correctamente.

Por qué el alcohol isopropílico funciona bien

El alcohol isopropílico tiene dos propiedades que lo hacen ideal para superficies tecnológicas. Primero, elimina bacterias y virus sin dejar residuos visibles. Segundo, se evapora con rapidez, lo que reduce el riesgo de que la humedad alcance los componentes internos del teclado. Esa combinación lo convierte en el aliado más seguro para la desinfección, siempre que se use con la concentración correcta: al 70% o más.

El paso a paso para no cometer errores

El orden importa. Primero, apagar el equipo o desconectar el teclado externo: es el paso que más se omite y el más importante, ya que protege los componentes electrónicos de cualquier cortocircuito. Después, verificar que la toallita no esté empapada: el exceso de líquido es el principal riesgo. Si la toallita viene muy húmeda, conviene escurrirla o pasarla por un paño seco antes de usarla. Limpiar con movimientos suaves sobre la superficie de cada tecla y, para los espacios entre ellas, usar un hisopo de algodón ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. Por último, dejar que el teclado se seque por completo antes de encenderlo.

Cuándo el alcohol puede ser un problema

La única excepción clara son las letras serigrafiadas. En teclados donde las letras y símbolos están impresos sobre la superficie de la tecla (no grabados ni retroiluminados desde abajo), el uso repetido de alcohol puede desgastar la tinta con el tiempo. Para esos casos, un paño de microfibra ligeramente húmedo con agua es suficiente para la limpieza superficial. También conviene revisar las indicaciones del fabricante en teclados retroiluminados, ya que algunos componentes de iluminación requieren un cuidado diferente.

Otras herramientas que complementan la limpieza

Para una rutina completa, las toallitas se combinan bien con aire comprimido (para sacar el polvo entre las teclas antes de aplicar líquido), paño de microfibra (para limpiezas rápidas diarias sin humedad) y gel limpiador (para áreas de difícil acceso). En teclados mecánicos con teclas extraíbles, la limpieza profunda incluye retirar las teclas, remojarlas en agua tibia con jabón durante 30 minutos y secarlas completamente antes de volver a colocarlas. La frecuencia recomendada es al menos una vez al mes, o semanal si el teclado se comparte o si se come cerca del equipo.