Yanina Latorre encendió las alarmas con un mensaje tras el triunfo de Argentina: "Espero que..."

Yanina Latorre no pudo contenerse.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una ola de emoción entre los famosos, y Yanina Latorre no fue la excepción. Fiel a su estilo, la conductora no escondió lo que le había generado el partido ante Egipto y compartió al aire una reacción tan espontánea como cargada de sentimiento, en sintonía con el desahogo que invadió a millones de argentinos que siguieron el encuentro minuto a minuto.

"Espero que no me baje la presión"

Al comenzar su ciclo en El Observador, Yanina confesó que todavía estaba impactada por el desenlace del encuentro. Entre risas, nervios y emoción, admitió que el sufrimiento vivido durante el partido la había dejado completamente movilizada, algo que quedó reflejado apenas arrancó el programa.

"No me siento bien. Espero que no me baje la presión. Fue toda una emoción", arrancó la conductora apenas salió al aire, visiblemente conmovida y todavía atravesada por la intensidad del partido.

La panelista dejó en claro que el nivel de tensión que le generó el cruce ante Egipto excedió lo habitual, algo que compartió con el resto del equipo del programa antes de meterse de lleno en el análisis futbolístico de la jornada y de lo que se viene para la Selección.

El emotivo elogio a Messi

Ya más recompuesta, Yanina dedicó un sentido elogio a Lionel Messi y al plantel por la entrega que mostraron para conseguir una clasificación que definió como épica. Ahí llegó el pasaje más fuerte de su editorial, donde no escatimó en palabras para describir lo que sintió durante el partido.

"Lloró Messi. Mirá todo lo que lo revolearon. Lo que le interesa la Selección... ¡Y ya ganó todo! Es el mejor del mundo, es un tipazo. Tuvo el detalle de dejarle tranquilidad a Sofi Martínez, esa cosa humana que tiene. No es maleducado, no es ordinario. No habló del padre, no se enojó con Florencia Peña. Lo que lloró, lo que corrió... La emoción fue una cosa hermosa", expresó Latorre, visiblemente movilizada por el capitán argentino.

La Selección Argentina clasificó a cuartos.

Con esas palabras, la conductora no solo celebró la clasificación deportiva, sino que además puso el foco en el costado humano de Messi, en medio de otras polémicas mediáticas que lo rozaron indirectamente en las últimas semanas. La emoción de Yanina se sumó así al clima de euforia colectiva que se vive de cara a los cuartos de final del Mundial 2026.