EEUU mantiene conversaciones sobre la coproducción de misiles en Europa, según fuente

FOTO DE ARCHIVO: Se pueden ver misiles antitanque Javelin en la cadena de montaje mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorre una fábrica de armamento de Lockheed Martin en Troy, Alabama, EEUU

Estados Unidos está manteniendo conversaciones con Alemania y otros países europeos para establecer ‌la coproducción de los ‌misiles AIM-120 AMRAAM de Raytheon y una instalación de mantenimiento para los misiles PAC-3 Patriot de Lockheed en Europa, ha informado una fuente a Reuters.

De llevarse a cabo, ambos proyectos podrían liberar capacidad en las fábricas de Raytheon y Lockheed Martin en Estados ​Unidos y permitir ⁠a los gigantes de la defensa estadounidenses ‌aumentar la producción en su propio país.

Los ⁠países firmarán una declaración de ⁠intenciones en un Foro Industrial de la OTAN que se celebrará al margen de la cumbre de ⁠la alianza militar en Ankara este martes, ​según la fuente, que habló bajo ‌condición de anonimato.

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Tanto los misiles ‌PAC-3 para las unidades de defensa aérea Patriot ⁠como los misiles AIM-120C-8, lanzados por los sistemas de defensa aérea NASAMS y por los cazas F-16, tienen una gran demanda en Ucrania, donde ​Kiev ‌lleva repeliendo los ataques rusos desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha criticado en repetidas ocasiones a los aliados europeos ⁠por depender de EEUU para su seguridad, al tiempo que les ha presionado para que aumenten el gasto en defensa y adquieran más equipamiento estadounidense. En ocasiones, también ha amenazado con retirar a Washington de la OTAN.

A mediados de junio, Trump invocó la Ley ‌de Producción de Defensa para hacer frente a las limitaciones en el suministro y el desarrollo de armamento, así como en las cadenas de producción y suministro de municiones.

Esta medida se produjo tras la creciente ‌preocupación en Washington por la capacidad de los fabricantes de armas estadounidenses para satisfacer la demanda, ya que tanto ‌la guerra ⁠en Irán como la guerra en Ucrania han agotado las reservas de armamento ​de EEUU.

Trump también ha fomentado la coproducción de armas estadounidenses con Europa.

Con información de Reuters