Flexibilidad, la palabra clave de DT Lorenzo de cara a choque de Colombia con Suiza por octavos final

El DT de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el entrenamiento

La capacidad de los futbolistas de Colombia para adaptarse a diferentes situaciones será clave en ‌el partido ante Suiza ‌por los octavos de final del Mundial el martes, dijo el entrenador Néstor Lorenzo.

Colombia solo ha encajado un gol en lo que va de torneo, en una campaña en la que el DT argentino ha hecho numerosos cambios tácticos y posicionales en su equipo.

"Es fundamental ​tener esa clase ⁠de futbolistas, que interpretan el fútbol tan simple, ‌que saben cómo ubicarse acorde a la jugada", ⁠dijo Lorenzo el lunes en ⁠rueda de prensa. "Además de tener buena técnica y físico, entienden los momentos, y eso nos ayuda a que el ⁠equipo crezca".

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Colombia, invicta en el Mundial, ha recorrido ​el continente de un extremo a ‌otro: disputó sus dos primeros ‌partidos en México, luego se desplazó a Miami y ⁠Kansas, antes de acabar al otro lado de la frontera, en Canadá, para su enfrentamiento de octavos de final contra Suiza.

"Jugamos en la altura, en la ​humedad, en ‌la sequedad. Estamos un poco expuestos a esos cambios", sostuvo.

"Sabíamos que iba a ser así: el hecho de que se haya realizado el Mundial en tres países, que es un continente enorme, ⁠no le podía tocar a cualquiera. Y bueno, nos tocó a nosotros y hay que aceptarlo, tratar de solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible", agregó Lorenzo.

El entrenador, de 60 años, afirmó que espera un duro desafío por parte del equipo de su colega ‌Murat Yakin.

"Hay que tener mucha disciplina táctica mañana, porque ellos son un equipo ordenado, que ataca bien, que defiende bien y que tiene sistematizadas muchas acciones de juego desde hace muchos años", explicó.

"Hace cinco años que están con ‌el entrenador, creo. Ya participó en dos eliminatorias y en un Mundial, donde le fue muy bien", agregó.

Lorenzo destacó, además, la ‌experiencia del ⁠plantel suizo.

"Hay 10 jugadores que estuvieron en el Mundial de Qatar. Son jugadores de experiencia ​y muchos de ellos actúan en los mejores clubes de Europa, en la Premier League y en Italia", concluyó.

Con información de Reuters