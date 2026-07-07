EEUU revoca la licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní, anuncia un funcionario

FOTO DE ARCHIVO: Vista desde un dron del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petrolíferas marítimas del sur de Irak, cerca de Basora

Por Steve Holland ​y Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 7 jul (Reuters) - Estados Unidos va a revocar una licencia general que ‌autorizaba la venta ‌de petróleo iraní, dijo el martes un funcionario estadounidense, quien advirtió de que las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz eran "totalmente inaceptables" y tendrán consecuencias, tras ataques a petroleros en la vía navegable.

La medida se anuncia después ​de que ⁠tres petroleros informaron que habían sido alcanzados por ‌proyectiles desconocidos en el estrecho de ⁠Ormuz y sus alrededores ⁠en los últimos días, según un reporte de la agencia UKMTO, afiliada a la Armada británica.

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No ⁠hubo comentarios inmediatos por parte de Teherán, ​ni ninguna reivindicación de responsabilidad.

Un ‌funcionario estadounidense dijo que los ‌negociadores seguían trabajando de buena fe para ⁠alcanzar un acuerdo definitivo con Irán a pesar de la última escalada.

Los ataques y la respuesta estadounidense amenazan con poner en peligro ​el frágil ‌entendimiento diplomático entre Washington y Teherán, lo que aumenta el riesgo de que nuevas represalias puedan hacer fracasar las negociaciones de un acuerdo más amplio.

La posible ⁠escalada ocurre cuando ambas partes venían trabajando para alcanzar un acuerdo que incluya límites al programa nuclear iraní y el levantamiento de algunas sanciones, entre ellas las restricciones a las exportaciones de petróleo.

El estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable entre ‌Irán y Omán, es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo en materia energética, por el que pasan cada día aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y ‌grandes volúmenes de gas natural licuado.

Cualquier interrupción prolongada podría hacer subir los precios de la energía y ‌aumentar la ⁠presión sobre los consumidores y los Gobiernos, que ya se enfrentan a ​unos costos de combustible más altos.

Con información de Reuters