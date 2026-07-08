FOTO DE ARCHIVO: Mujeres refugiadas sudanesas caminan por el campamento de refugiados de Tulum, en la provincia de Wadi Fira, al este de Chad.

Las fuerzas de las RSF de Sudán llevaron a cabo matanzas masivas, secuestros de mujeres y niñas, ‌violaciones colectivas y privación ‌forzada de alimentos en una ciudad que capturaron el año pasado como parte de una política intencionada que equivale a un genocidio, dijo el miércoles una investigación de la ONU.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que se enfrentan al ejército sudanés en una guerra civil, cometieron estos crímenes en Al-Fashir, en el norte de ​Darfur, ciudad que ⁠tomaron el año pasado tras un largo asedio, según ha ‌constatado la Misión de Investigación de las Naciones ⁠Unidas para Sudán.

Las supervivientes describieron a ⁠la misión cómo fueron violadas en habitaciones donde aún yacían en el suelo los cadáveres de civiles recientemente asesinados, incluidos miembros de ⁠sus propias familias.

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El informe concluyó que las RSF y ​sus aliados cometieron el crimen de guerra de ‌inanición al imponer un asedio ‌prolongado a la ciudad, impedir el paso de los suministros ⁠de ayuda humanitaria y bombardear las instalaciones de producción de alimentos.

La RSF ha negado tales abusos durante más de tres años de guerra civil, alegando que los relatos han sido inventados ​por sus ‌enemigos y lanzando acusaciones en su contra.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el viernes que se estaba produciendo una "catástrofe" similar en torno a otra gran ciudad, Al-Obeid, capital del estado de Kordofán ⁠del Norte, y que su oficina había documentado patrones de ejecuciones sumarias, secuestros, tortura y violencia sexual en la región circundante.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaron el lunes la violencia y pusieron en marcha una investigación urgente sobre los presuntos abusos cometidos allí.

El Reino Unido y otros Estados han advertido del ‌riesgo de que se produzcan atrocidades a gran escala, ya que las RSF han concentrado sus fuerzas en torno a Al-Obeid, donde actualmente residen alrededor de medio millón de personas, entre ellas más de 83.000 desplazados internos.

La misión de investigación ya había concluido en ‌un informe anterior, publicado en febrero, que las matanzas masivas de comunidades no árabes cuando las RSF tomaron Al-Fashir presentaban las características propias ‌de un genocidio.

Su ⁠nuevo informe señala que se han encontrado pruebas adicionales de que el patrón de conducta generalizado y ​sistemático de las RSF, que incluye asesinatos a gran escala, violaciones masivas y privación deliberada de alimentos, formaba parte de una política intencionada.

Con información de Reuters