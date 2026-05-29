Brasil rechaza calificación de bandas criminales como organizaciones terroristas por EEUU

El Gobierno de Brasil dijo el viernes que la decisión de Estados Unidos de calificar a las bandas de narcotraficantes brasileñas como organizaciones terroristas es confusa y contraproducente, ya que pone en peligro la soberanía nacional y la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció en la víspera una política para designar a las dos mayores bandas criminales de Brasil como grupos terroristas, lo que abre la puerta a intervenciones más agresivas tras las peticiones de la oposición en Brasilia.
"No aceptaremos medidas arbitrarias desde el extranjero como pretexto para atacar nuestra soberanía y nuestra economía", dijo la presidencia de Brasil en un comunicado. "Las medidas unilaterales sin negociación pueden debilitar la lucha contra la delincuencia (...) Pueden perjudicar la capacidad de compartir información entre las fuerzas policiales".
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La embajada de Estados Unidos en Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El senador brasileño Flavio Bolsonaro, que se está preparando para presentarse a las elecciones presidenciales, se reunió esta semana en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que le pidió que calificara a las bandas como terroristas.
En declaraciones públicas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se presenta a la reelección en octubre, acusó al senador de "traicionar a nuestra patria e ir a Estados Unidos a pedir la intervención en Brasil".
Con información de Reuters