Brasil rechaza calificación de bandas criminales como organizaciones terroristas por EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del Palacio de Planalto en Brasilia

El Gobierno de Brasil dijo el viernes que la decisión ‌de Estados Unidos ‌de calificar a las bandas de narcotraficantes brasileñas como organizaciones terroristas es confusa y contraproducente, ya que pone en peligro la soberanía nacional y la cooperación internacional en la lucha ​contra la ⁠delincuencia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco ‌Rubio, anunció en la víspera ⁠una política para designar ⁠a las dos mayores bandas criminales de Brasil como grupos terroristas, lo que ⁠abre la puerta a intervenciones más ​agresivas tras las peticiones ‌de la oposición en ‌Brasilia.

"No aceptaremos medidas arbitrarias desde el ⁠extranjero como pretexto para atacar nuestra soberanía y nuestra economía", dijo la presidencia de Brasil en un ​comunicado. "Las medidas ‌unilaterales sin negociación pueden debilitar la lucha contra la delincuencia (...) Pueden perjudicar la capacidad de compartir información entre las fuerzas policiales".

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La ⁠embajada de Estados Unidos en Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, que se está preparando para presentarse a las elecciones presidenciales, se reunió esta semana ‌en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que le pidió que calificara a las bandas como terroristas.

En declaraciones públicas, el presidente ‌Luiz Inácio Lula da Silva, que se presenta a la reelección en octubre, acusó ‌al senador ⁠de "traicionar a nuestra patria e ir a Estados Unidos a ​pedir la intervención en Brasil".

Con información de Reuters