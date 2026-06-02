Apertura de molinetes en el subte de la línea C y movilización: a qué hora es y a qué se debe

Liberan molinetes del subte C.

Una mañana complicada se vive en el transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Metrodelegados del subte anunciaron una apertura de molinetes en la estación Diagonal Norte de la Línea C para las 9.30 horas del martes 2 de junio. La medida de fuerza gremial se realiza en reclamo por la reincorporación de Araceli Pintos, una trabajadora que denunció que fue despedida tras haber denunciado acoso sexual en ámbito laboral.

Además, la protesta se da en la antesala de una audiencia judicial clave prevista para las 10:00 en los tribunales ubicados en la Avenida Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí se verán las caras las partes en el marco del juicio que la empleada le inició a Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes.

El reclamo de los Metrodelegados del subte y el comunicado que emitieron

A través de un comunicado emitido por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores apuntaron contra la firma privada. "Araceli fue despedida tras denunciar una situación de acoso. Lejos de proteger a la trabajadora, Emova avanzó con su desvinculación y ha sostenido una política de encubrimiento del acosador”, apuntaron desde el gremio.

En tanto, señalaron que "por ese motivo reclama judicialmente la nulidad del despido y su reincorporación a su puesto de trabajo. Estas acciones las desarrollaremos en vísperas de una nueva jornada de Ni Una Menos, reafirmando la pelea del movimiento de mujeres".