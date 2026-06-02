Con equinoterapia y nuevas tecnologías, Formosa fortalece la atención de personas con discapacidad

El Gobierno de Formosa presentó oficialmente el Programa Provincial de Equinoterapia 2026, una iniciativa impulsada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) que brinda asistencia integral a personas con discapacidad mediante terapias con caballos.

El ciclo 2026 del Programa Provincial de Equinoterapia fue lanzado en el predio de la Asociación Mutual de Empleados del Instituto de Asistencia Social (AMEIAS), donde autoridades provinciales destacaron el impacto social de una iniciativa que se consolidó como una herramienta de acompañamiento para niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

La propuesta es desarrollada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) en articulación con distintos organismos del Estado provincial, escuelas especiales, instituciones inclusivas y organizaciones de la comunidad. El objetivo es promover la rehabilitación, la socialización y el bienestar integral de los participantes mediante el vínculo terapéutico con los caballos.

Durante la presentación, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, remarcó que el programa cumple una década de trabajo ininterrumpido y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con las políticas destinadas a la inclusión y la accesibilidad.

Nuevas herramientas tecnológicas para el ciclo 2026

Una de las principales novedades anunciadas para este año es la incorporación de recursos tecnológicos surgidos del trabajo conjunto con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

La experiencia desarrollada previamente a través del programa “Verano Accesible” permitió integrar propuestas como el Club Digital, una herramienta adaptada para personas con discapacidad que busca complementar los procesos terapéuticos y educativos.

Según explicaron las autoridades, estos recursos permitirán ampliar las posibilidades de estimulación y acompañamiento, generando nuevas alternativas para fortalecer el desarrollo de los participantes y facilitar el acceso a propuestas inclusivas.

Además, durante el acto se firmó un convenio orientado a profundizar estas acciones y garantizar la continuidad de los dispositivos tecnológicos vinculados al programa. Desde el IAS destacaron que la equinoterapia no solo favorece aspectos físicos y motrices, sino también procesos vinculados a la autoestima, la comunicación, la confianza y la integración social.

Profesionales y docentes que participan de la iniciativa señalaron que las actividades permiten desarrollar habilidades relacionadas con la convivencia, la tolerancia, el respeto por el otro y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Asimismo, el programa contempla un abordaje integral que incluye el acompañamiento a las familias, entendiendo que la rehabilitación y la inclusión requieren una participación activa del entorno cercano de cada persona.

El desafío de llegar al interior provincial

Entre los proyectos previstos para esta nueva etapa figura la expansión de la propuesta hacia distintas localidades de Formosa. Las autoridades adelantaron que se trabaja en el desarrollo de una modalidad de “Equinoterapia Móvil”, una iniciativa que buscará acercar las terapias a comunidades alejadas de la capital provincial.

La medida apunta a garantizar igualdad de oportunidades y ampliar el acceso a tratamientos especializados para más familias formoseñas, fortaleciendo una política pública que combina salud, educación, innovación e inclusión social.