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Federación Suiza dice que Embolo no puede viajar aún a EEUU, se está revisando autorización de viaje

02 de junio, 2026 | 08.58

Por Julien ​Pretot

PARÍS, 2 jun (Reuters) - El delantero suizo Breel Embolo no pudo ‌viajar el ‌martes a Estados Unidos con la selección que disputará el Mundial, ya que su autorización ESTA está siendo sometida a revisión, informó la Federación Suiza.

"Lamentablemente, ​Breel Embolo ⁠no puede viajar actualmente ‌a Estados Unidos con ⁠el equipo", dijo la ⁠Federación Suiza en un comunicado.

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"Su autorización ESTA había sido aprobada hasta ⁠esta mañana. Sin embargo, ​a las 10:30 am ‌se nos informó ‌de que su solicitud ESTA ⁠había sido sometida a una revisión más exhaustiva", indicó.

"Actualmente estamos en contacto con las ​autoridades pertinentes ‌y esperamos que Breel se incorpore al equipo a lo largo del día de hoy o que ⁠viaje mañana y se una a la selección entonces", agregó.

Un portavoz del equipo, que estaba embarcando con destino a Los Ángeles, dijo a Reuters que Suiza ya ‌había viajado anteriormente a Estados Unidos para enfrentarse a México y a la selección local, y que a Embolo se le había ‌permitido entrar al país.

Suiza se encuentra en el Grupo B del ‌Mundial junto ⁠a los coanfitriones Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar. Su ​primer partido será el 12 de junio en Toronto contra Canadá.

(Editado en español por Carlos Serrano)

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