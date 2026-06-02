Federación Suiza dice que Embolo no puede viajar aún a EEUU, se está revisando autorización de viaje

Imagen de archivo del delantero suizo Breel Embolo celebrando un gol con su compañero Silvan Widmer en un partido de las clasificatorias mundialistas ante Kosovo, en el estadio St. Jakob-Park, Basilea, Suiza.

Por Julien ​Pretot

PARÍS, 2 jun (Reuters) - El delantero suizo Breel Embolo no pudo ‌viajar el ‌martes a Estados Unidos con la selección que disputará el Mundial, ya que su autorización ESTA está siendo sometida a revisión, informó la Federación Suiza.

"Lamentablemente, ​Breel Embolo ⁠no puede viajar actualmente ‌a Estados Unidos con ⁠el equipo", dijo la ⁠Federación Suiza en un comunicado.

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"Su autorización ESTA había sido aprobada hasta ⁠esta mañana. Sin embargo, ​a las 10:30 am ‌se nos informó ‌de que su solicitud ESTA ⁠había sido sometida a una revisión más exhaustiva", indicó.

"Actualmente estamos en contacto con las ​autoridades pertinentes ‌y esperamos que Breel se incorpore al equipo a lo largo del día de hoy o que ⁠viaje mañana y se una a la selección entonces", agregó.

Un portavoz del equipo, que estaba embarcando con destino a Los Ángeles, dijo a Reuters que Suiza ya ‌había viajado anteriormente a Estados Unidos para enfrentarse a México y a la selección local, y que a Embolo se le había ‌permitido entrar al país.

Suiza se encuentra en el Grupo B del ‌Mundial junto ⁠a los coanfitriones Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar. Su ​primer partido será el 12 de junio en Toronto contra Canadá.

(Editado en español por Carlos Serrano)