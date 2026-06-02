El integrante de la Selección Argentina que podría pasar a Palmeiras tras el Mundial 2026

Un integrante de la Argentina podría estar negociando con su próximo club en la previa del Mundial

Hace unos días, Lionel Scaloni rompió con el misterio y expuso los 26 elegidos para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Lo particular es que uno de los integrantes de la lista dispone de varias chances de transformarse en jugador del Palmeiras de Brasil, que está dispuesto a colocar varios millones para quedarse con su ficha y presentarlo como refuerzo estrella.

Mientras se llevan a cabo los trabajos de cara a los partidos amistosos y el debut en el certamen, hay un jugador que se encuentra intercambiando mensajes con su agente para conocer el estado de las negociaciones. Es que existen chances de que, al finalizar el certamen, deba juntar sus cosas en Francia y realizar una mudanza a Brasil porque su ficha puede que cambie de dueño.

“Palmeiras ya evalúa opciones para ocupar el puesto de segundo marcador central y entre ellos apareció el nombre de Facundo Medina. El argentino milita actualmente en el Olympique de Marsella de la Ligue 1, y es uno de los nombres en consideración por Lionel Scaloni para sumar minutos en el Mundial”, expresa el medio Bolavip.

El detalle se encuentra en que el defensor, que puede ubicarse como lateral izquierdo, tiene que cambiar de club a partir del próximo primero de julio. De momento, el Olympique de Marsella no hizo uso de la opción de compra y le tocará sumarse al plantel del Lens. Aunque puede que esté considerada la idea de cambiar de liga y es ahí donde ingresa el conjunto de Brasil.

Si se repasa la ficha de Facundo Medina, es posible apreciar que tiene contrato por dos temporadas más en el Lens, además de que fue adquirido a Talleres de Córdoba en una cifra de 3.5 millones de euros. No obstante, su paso por la liga de Francia expone que se valoró de gran manera, al punto que para Transfermarkt su ficha posee un precio de mercado que ronda los 18 millones.

¿Por qué Marcos Acuña no fue al Mundial 2026?

Uno de los jugadores con mejor rendimiento en el sector del lateral izquierdo era Acuña y son varios los que daban por sentada su presencia dentro de la lista. Sin embargo, la presencia de Medina en la nómina permite entender la decisión del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Algo que aleja cualquier tipo de comentario que no esté vinculado con lo deportivo.

“La decisión fue puramente futbolística. Scaloni se inclinó por Medina, un defensor que puede desempeñarse en una línea de 3, sistema que la Selección ensayó en reiteradas ocasiones”, expresó la periodista Daniela Senra en DSports. Lo cierto es que el “Huevo” solo puede ocupar una posición, y al estar Nicolás Tagliafico presente, le dio al entrenador mayor amplitud.