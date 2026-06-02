Líbano anuncia un alto el fuego parcial entre Israel y Hezbolá, pero los ataques continúan

FOTO DE ARCHIVO. El humo se eleva en Líbano tras un ataque aéreo, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano

Por Laila Bassam, Maya Gebeily y Hatem ​Maher

BEIRUT/JERUSALÉN, 2 jun (Reuters) - Líbano anunció el lunes un alto el fuego parcial entre Hezbolá e Israel, lo que supondría una desescalada limitada de un conflicto que ha causado la muerte de miles de personas y ‌ha avivado la guerra a mayor escala de ‌Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según la embajada de Líbano en Washington, el acuerdo no pondría fin al conflicto en ese país. Sin embargo, insta a Israel a abstenerse de lanzar ataques a Beirut y los distritos periféricos controlados por Hezbolá, mientras que el grupo alineado con Irán detendría sus ataques contra Israel.

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Las hostilidades en el sur de Líbano, que Israel invadió en marzo, continuaban el lunes por la noche. A primera hora del martes, el ejército israelí informó de que había interceptado dos proyectiles que cruzaron desde Líbano hacia el norte de Israel, y que no se habían registrado ​heridos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ⁠quien anunció por primera vez el acuerdo, dijo que Hezbolá, a través de intermediarios, se había comprometido a ‌no atacar a Israel. Ningún presidente de EEUU ha hablado nunca con Hezbolá, con o sin ⁠intermediarios. EEUU designó al grupo como organización terrorista.

Trump también dijo que ⁠el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había acordado retirar todas las tropas que se preparaban para atacar Beirut.

Tras el anuncio de Trump, Netanyahu dijo que Israel continuaría con las operaciones militares en el sur de Líbano, donde las fuerzas terrestres ⁠avanzan hacia el río Zahrani, su incursión más profunda en el país en 25 años.

El diputado de Hezbolá ​Hasán Fadlalah dijo que la milicia apoyaría un alto el fuego total en ‌todo Líbano como paso previo a la retirada de las ‌tropas israelíes. No dijo si el grupo detendría sus ataques sobre territorio israelí.

Líbano dijo que trataría de ampliar ⁠el alto el fuego en las conversaciones con Israel que se celebrarán el miércoles en Washington.

Esto podría allanar el camino para renovar los esfuerzos por poner fin a la guerra, que dura ya tres meses y comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El proceso lleva semanas estancado en un limbo bajo un frágil alto el ​fuego, ya que ‌los negociadores no han logrado ponerse de acuerdo sobre un marco inicial para las conversaciones de paz.

La guerra entre Israel y Hezbolá estalló el 2 de marzo como una ramificación del conflicto más amplio y ha estado entrelazada con él desde entonces.

Irán ha insistido en el cese de los ataques israelíes en Líbano como condición para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras que Estados Unidos ha ⁠afirmado que los dos conflictos son independientes.

"El alto el fuego entre Irán y EEUU es inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano", dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, en un comunicado.

IRÁN AMENAZA CON ROMPER LAS NEGOCIACIONES

Medios de comunicación estatales iraníes informaron el lunes que Teherán suspendía las negociaciones de paz indirectas con EEUU y podría poner fin al alto el fuego que se ha mantenido en gran medida desde principios de abril, señalando a la guerra en Líbano.

No hubo confirmación directa de las informaciones por parte de funcionarios iraníes, y Trump dijo a un reportero de la NBC que ‌no había tenido noticias de Irán. Afirmó en una entrevista con la CNBC el lunes que las conversaciones de paz habían "empezado a ser muy aburridas" y que no le importaba si se acababan.

"Realmente me da igual, no me podría dar más igual", dijo Trump.

Desde mediados de marzo, Trump ha dicho en repetidas ocasiones que está a punto de firmar un acuerdo de paz, pero aún no lo ha hecho. A pesar del alto el fuego, Irán y Estados Unidos han intercambiado ataques varias veces ‌durante la última semana.

Mientras tanto, el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Esmaeil Qaani, amenazó con ampliar su bloqueo del estrecho de Ormuz hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, otro punto estratégico en la desembocadura del mar Rojo.

Irán ‌ya ha paralizado el tráfico ⁠marítimo en el golfo Pérsico, que antes de la guerra suministraba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, lo que ha provocado un fuerte aumento de los ​precios.

Tras subir más de un 4% el lunes ante el aumento de las tensiones, los precios del petróleo registraban una tendencia a la baja el martes.

Con información de Reuters