Cuánto cobran enfermeros en mayo 2026: escala sarial por categoría

Salarios de enfermería superan el millón

El personal de enfermería cobrará en mayo de 2026 con los salarios definidos en el último acuerdo paritario firmado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector privado de salud. Los valores vigentes alcanzan a trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y servicios de emergencias médicas.

La actualización salarial aplicada entre febrero y abril impactó sobre los básicos de convenio y sumó asignaciones no remunerativas que continúan vigentes durante mayo. Mientras tanto, el sector espera una nueva negociación salarial para definir los próximos aumentos paritarios.

Cuánto cobra un enfermero en mayo de 2026

Según la escala vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, que comprende clínicas, sanatorios y hospitales privados, los salarios básicos del personal de enfermería quedaron definidos de la siguiente manera:

Enfermeras de piso y consultorios externos: $1.160.387,33

Obstétricas e instrumentadoras: $1.247.895,44

A estos montos se suma una asignación no remunerativa mensual que puede llegar hasta los $90.000, según lo establecido en el acuerdo salarial vigente para el trimestre febrero-abril. De esta manera, el ingreso total mensual del personal de enfermería supera ampliamente el millón de pesos y puede incrementarse aún más dependiendo de la categoría, la antigüedad y los adicionales de convenio.

Cómo fue el aumento salarial de sanidad

La paritaria de sanidad estableció una recomposición salarial total del 5,19% distribuida en tres tramos consecutivos:

Febrero: 1,8%

Marzo: 1,7%

Abril: 1,6%

El esquema permitió actualizar progresivamente los salarios básicos de todo el personal comprendido en los convenios colectivos de clínicas privadas y centros de salud. Durante mayo no se aplican aumentos automáticos adicionales, aunque existe una cláusula de revisión salarial prevista para este mes. Por ese motivo, FATSA y las cámaras empresarias volverán a reunirse para negociar una nueva actualización de haberes. Además del convenio de clínicas y sanatorios privados, muchos trabajadores de enfermería se encuentran comprendidos dentro de otros acuerdos salariales según la actividad y el lugar donde prestan servicios.

Salarios de enfermeros en mayo

Emergencias médicas y atención domiciliaria

En el Convenio Colectivo 459/06, correspondiente a emergencias médicas y atención domiciliaria, las categorías superiores ya superan ampliamente el millón y medio de pesos mensuales.

Categoría IA: $1.572.745,11

Centros de diagnóstico y tratamiento

En el Convenio Colectivo 108/75, correspondiente a centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio, los salarios también se ubican por encima del millón de pesos para profesionales y técnicos especializados.

Qué adicionales puede cobrar una enfermera

El salario final del personal de enfermería puede incrementarse significativamente a partir de distintos adicionales previstos en los convenios colectivos.

Entre los principales conceptos aparecen:

Antigüedad

Turnos nocturnos

Horas extras

Trabajo en fines de semana y feriados

Especializaciones técnicas

Funciones específicas

Bonificaciones internas de cada institución

Estos adicionales pueden modificar de manera importante el ingreso mensual dependiendo de la carga horaria y el establecimiento en el que se desempeñe el trabajador.

Cuánto cobra un enfermero

Qué otros beneficios incluye el acuerdo de sanidad

Además de los aumentos salariales, el acuerdo firmado por FATSA contempla otros beneficios económicos y sociales para los trabajadores del sector.

Entre ellos se destacan:

Asignación no remunerativa mensual de hasta $90.000

Bono especial por el Día de la Sanidad

Actualización del subsidio por sala maternal

Seguro de fidelidad con nuevos montos de cobertura

El convenio mantiene vigencia hasta enero de 2027, aunque las cláusulas de revisión salarial permiten reabrir negociaciones periódicamente en función de la inflación y de la evolución económica del sector de salud privada.