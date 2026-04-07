El olvidado por Lionel Scaloni que protagonizó un nuevo episodio con Vinícius Júnior en España: “Balón de playa”

Scaloni lo convocó solo una vez.

Durante su ciclo, Lionel Scaloni ha probado a varios jugadores para que formen parte de la Selección Argentina, sobre todo durante la etapa previa a la conquista de la Copa América 2021. Consolidado el grupo que conquistó la tercera estrella en Qatar 2022, el DT continuó con llamados para potenciales refuerzos del conjunto albiceleste, entre los que apareció el nombre de Pablo Maffeo a fines del 2023.

El lateral derecho del Mallorca había sido citado por el entrenador de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, pero no llegó a tener su debut ni tampoco volvió a ser convocado en ocasiones futuras. Ahora más consolidado en el equipo español, Maffeo ha protagonizado un curioso cruce con Vinícius Júnior en el picante partido que jugó el Mallorca con el Real Madrid en el marco de la fecha 30 de La Liga de España.

Se trataba de un partido clave para ambos clubes, puesto que el equipo de Martín Demichelis se encuentra en plena lucha por escapar de la zona de descenso, mientras que el conjunto merengue buscaba sumar de a tres para meterle presión al Barcelona en la lucha por el campeonato. En este contexto, el cruce entre los jugadores se dio con un intercambio de palabras durante el partido, momento que el argentino aprovechó para meterle el dedo en la llaga al brasileño.

De acuerdo con las imágenes transmitidas por Movistar Plus+, Maffeo le dijo en reiteradas oportunidades a Vinícius la frase “bota de playa”, en referencia al segundo puesto que obtuvo el goleador en la votación del Balón de Oro 2024. En dicha oportunidad, la revista France Football prefirió premiar a Rodri, el pivote del Manchester City que venía de ganar la Eurocopa con España.

Cabe mencionar que este no es el primer encuentro entre Vinícius y Maffeo, quienes suman varios episodios en su rivalidad dentro de la cancha. Ya en 2022, el nacido en España pero nacionalizado argentino le metió una plancha al brasileño, lo que inició un furioso intercambio y marcó el comienzo de su rivalidad. Dos años más tarde, a inicios del 2024, el lateral se burló del delantero al ponérsele en frente y simularle un llanto, marcando claramente la idea de “llorón” que se tiene de la estrella de Brasil.

Maffeo tiene una histórica rivalidad con el brasileño.

Mallorca escapa del descenso en su casa

La victoria del Mallorca contra el Real Madrid por 2-1 en el Son Moix sacó al equipo de Martín Demichelis de la zona de descenso de La Liga, en la que actualmente ocupa el decimosexto lugar de la tabla con 31 puntos. De esta manera, el cuadro bermellón se encuentra igualado en puntos con el Sevilla, mientras que Elche quedó en la puerta del descenso con 29 unidades, solamente una diferencia de dos puntos con el club de Maffeo.