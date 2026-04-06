El pueblito bonaerense donde reina la paz y acogió a uno de los escritores más importantes de la historia argentina

Ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y perteneciente al partido de nombre homónimo, la localidad de Rojas se alza como uno de los destinos ideales del interior bonaerense donde reina la paz.

Con poco más de 22 mil habitantes y conocido por sus actividades tranquilas y de contacto con la naturaleza, es también el sitio donde se encuentra la casa natal de Ernesto Sábato y que emerge en sus obras, tal como en La Resistencia (2000), donde el autor evoca escenas de la plaza San Martín: “El niño sigue jugando en la glorieta de la plaza, donde seguramente mañana tocará la orquesta o habrá concierto de guitarras como antes en Rojas, los días de fiesta”.

Otros lugares de interés de Rojas residen en el Polígono de Tiro General Alvear, el denominado Lugar Fundacional, el Club Argentino, el Club de Pescadores, el Museo de la Fundación Rojas, el Centro Turístico La Ernestina y el Complejo Turístico Rojas.

¿Cómo es y qué hacer en Rojas?

Rojas se perfila como uno de los sitios del interior bonaerense donde la paz se combina con una nutrida oferta de actividades al aire libre y culturales que terminan por delinear su atractivo. Entras los puntos de visita obligatorio, se descatan las siguientes opciones:

Museo de la Fundación de Rojas

Ubicado en la intersección de las calles Iribarne y Muñoz, es una antigua casona del siglo pasado que aún se conserva con todo el mobiliario de aquella época. Posee además un hermoso jardín con ornamentos.

Polígono de Tiro General Alvear

Con dos cañones que escoltan la entrada, la edificación del siglo XIX, con remodelaciones del siglo XX, muestra un aspecto de fortaleza con torres almenadas. En el jardín de enfrente, se encuentra el busto del Dr. Ramón Eizaga, uno de los primeros médicos de la ciudad y primer presidente de la institución. Ahí mismo se observan dos antiguos cañones sanmartinianos montados sobre chasis de madera.

Horqueta del Río Rojas

Situada en la unión del Río Rojas con el arroyo del Saladillo de la vuelta, fue allí donde se instaló el primer fuerte de Rojas. El sitio se mantiene en estado natural, en medio de un paisaje de llanura sumamente típico.

Plaza San Martín

Ubicada en el punto neurálgico de la ciudad, se caracteriza por su actividad y su movimiento.

En el primer trazado de la planta urbana de Rojas, ya figura (1862). Se trataba de un lugar destinado a paradero de carretas y diligencias. A comienzos del siglo XX, se efectúa la primera forestación con palmeras, construyéndose en su centro un palco de cemento que fue utilizado por la Banda Municipal para sus conciertos. En ella existe un retoño del pino de San Lorenzo, colocado en Febrero de 1978. Al pie del documento se encuentra tierra del interior de la casa natal del General San Martín.

Casa Natal de Ernesto Sábato

Ubicada en la calle Julio A. Roca Nº 269, se conserva el hogar natal del gran escritor argentino.

La amplia entrada acompañada de dos ventanas con vidrios pequeños, denotan el momento de su construcción. Es una mansión de principios de siglo, y cuna de uno de los más encumbrados literatos nacionales.

Viejo Cantón de la Loma Negra

Hacia el norte de la ciudad, sobre el antiguo camino a Colón, el General Bartolomé Mitre preparó el ejército de la provincia de Buenos Aires, que enfrentó al similar comandado por Urquiza, de la Confederación Argentina, en la zona de Pavón.

Club de Pescadores

Posee 27 hectáreas y se extiende sobre la margen izquierda del Río Rojas.



Es lugar de camping permanente durante la temporada estival, y de camping de tránsito los fines de semana invernales. Posee pileta de natación con agua salada de vertiente natural, única en una amplia zona. Hay canchas de fútbol, de bochas y de voley. Su excelente pista permite la realización de carreras de automovilismo, motociclismo y karting.

Existe un lugar destinado a los niños, con juegos adecuados. Funciona un buen servicio de bar-restaurante, dentro de un amplio recinto construido sobre una elevación de terreno realizada ex profeso. Hay una abundante forestación y que hoy ofrece hermosa sombra. Buena parte del parque posee quinchos, parrilla mesada, luz eléctrica, agua corriente, sanitarios y pileta de lavado.Pueden practicarse libremente la pesca y el canotaje.

Campo Recreativo Club Argentino

Construido por el Centro de Empleados de Comercio, actualmente es administrado en concesión por el club Argentino. Ubicado a corta distancia de la ciudad, sobre la ruta 188, abarca una superficie de 4 has. Fue habilitado en diciembre de 1965. Puede ser utilizado como lugar de campamento, previa solicitud.

Cuenta con bar y restaurante, dos piletas de natación para adultos, una para niños, cancha de bochas, de voley, basquet, fútbol y hockey. También dispone de juegos infantiles, agua corriente, parrillas, fogones, mesadas, pileta de lavado e instalaciones sanitarias.