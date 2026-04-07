FIFA abre expediente disciplinario por cánticos islamófobos en el partido entre España y Egipto

FOTO ARCHIVO-Una pantalla gigante muestra un mensaje contra la discriminación dentro del estadio durante el amistoso internacional España-Egipto

​La FIFA dijo el martes que abrió un procedimiento ‌disciplinario contra ‌la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon durante un partido amistoso entre la selección ​local España ⁠y Egipto el 31 ‌de marzo.

En el RCDE ⁠Stadium, cerca de ⁠Barcelona, sede del Espanyol, los aficionados españoles corearon "musulmán el que ⁠no bote" durante el ​partido de preparación ‌para el Mundial, ‌que terminó en empate sin ⁠goles.

"La FIFA ha abierto hoy un expediente disciplinario contra la Federación Española ​de Fútbol ‌por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto", declaró la FIFA en un ⁠comunicado.

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La policía española inició una investigación sobre los cánticos la semana pasada.

El extremo español Lamine Yamal condenó los cánticos como irrespetuosos e intolerables en una ‌publicación de Instagram.

La Federación Egipcia de Fútbol también condenó los cánticos como un "acto repugnante de racismo" totalmente inaceptable, y ‌añadió que los hechos protagonizados por un pequeño grupo de espectadores ‌no ⁠afectarían a las estrechas relaciones entre las federaciones ​española y egipcia.

Con información de Reuters