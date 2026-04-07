FIFA abre expediente disciplinario por cánticos islamófobos en el partido entre España y Egipto

La FIFA dijo el martes que abrió un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon durante un partido amistoso entre la selección local España y Egipto el 31 de marzo.
En el RCDE Stadium, cerca de Barcelona, sede del Espanyol, los aficionados españoles corearon "musulmán el que no bote" durante el partido de preparación para el Mundial, que terminó en empate sin goles.
"La FIFA ha abierto hoy un expediente disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto", declaró la FIFA en un comunicado.
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La policía española inició una investigación sobre los cánticos la semana pasada.
El extremo español Lamine Yamal condenó los cánticos como irrespetuosos e intolerables en una publicación de Instagram.
La Federación Egipcia de Fútbol también condenó los cánticos como un "acto repugnante de racismo" totalmente inaceptable, y añadió que los hechos protagonizados por un pequeño grupo de espectadores no afectarían a las estrechas relaciones entre las federaciones española y egipcia.
Con información de Reuters