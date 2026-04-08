Telefé tiene preparado el regreso de un histórico programa.

Telefe está jugando fuerte en el mercado de las señales. Año a año se fue nutriendo con producciones cada vez más exitosas, para así liderar en las diferentes franjas horarias, incluyendo el tan preciado Prime Time. Por eso decidieron hacer una nueva temporada de Gran Hermano; mueven sus piezas de forma inteligente para traer a Mirtha Legrand de cara a sus 100 años y preparan el regreso de ciclos entrañables.

Dentro de este último grupo está, por ejemplo, Tu cara me suena (el que supo conducir Marley entre 2013 y 2015, donde diversas figuras interpretaban canciones emulando a su autor original, para luego ser puntuados por un jurado). Sin embargo, no sería la única apuesta: según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, al canal de las tres pelotas volvería Podemos Hablar.

Podemos Hablar volvería en este 2026.

¿La vuelta de Podemos Hablar a Telefe?

El trabajador de prensa expresó que el programa conducido por Andy Kisnetzoff "regresará, según mi información, en muy poco tiempo” y con este último como su presentador, alegando que "la semana pasada dio el ok para hacerlo". "Me dicen que Andy está muy motivado, con muchas ganas de hacerlo. Lo único que falta, me cuentan desde el canal de las tres pelotas, es que el canal acepte el presupuesto", profundizó al respecto.

La producción estará a cargo de Kuarzo y, si bien no hay información alguna sobre qué días o en qué horarios se emitiría, Etchegoyen especuló con que podría respetar los que tenía: los sábados a la noche. Por otra parte, comentó sobre el debut: "La idea es que vuelva antes del Mundial, así que esto es ya. Esto es inminente”.