Ucrania lanza reforma de productos fitosanitarios en su camino a la Unión Europea

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de Ucrania y de la Unión Europea ondean en el centro de Kiev, Ucrania

​Ucrania, que tiene previsto integrarse en la Unión Europea, está poniendo en ‌marcha una reforma ‌de gran alcance en el uso de los productos fitosanitarios, uno de los ámbitos más delicados en su adaptación a los requisitos europeos, según informó el miércoles el Ministerio de Economía.

El sistema actual ​de Ucrania para ⁠el control, el uso y la ‌eliminación de productos fitosanitarios está ⁠muy desfasado y ya ⁠no es capaz de garantizar plenamente la seguridad de sus productos agrícolas.

El ministerio señaló que ⁠el nuevo sistema exigirá el registro ​estatal obligatorio de las ‌empresas que distribuyen productos ‌fitosanitarios y un sistema de identificación unificado ⁠para los participantes en el mercado, a cada uno de los cuales se le asignará un código único.

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Señaló que ​los ‌códigos QR en los documentos fitosanitarios garantizarían la trazabilidad completa de los productos, al tiempo que se actualizarían los registros y se endurecerían las ⁠sanciones por infracciones.

"La transición a las herramientas digitales es tanto un requisito de la integración europea como una forma de simplificar las condiciones para las empresas ucranianas", dijo el viceministro de Economía, Taras Vysotskyi.

Además del propio ‌sistema de control del uso de plaguicidas, Ucrania aún debe revisar la lista completa de plaguicidas en uso, ya que un número significativo de los plaguicidas autorizados en ‌Ucrania están prohibidos en Europa.

Según las estimaciones de las asociaciones agrícolas, dejar de utilizar los ‌plaguicidas que ⁠se aplican actualmente podría reducir la cosecha de cereales y semillas ​oleaginosas en Ucrania en millones de toneladas métricas.

Con información de Reuters