Lautaro Martínez, el pibe que se formó en "Casa Tita" en Racing y que quiere su revancha en el Mundial 2026

La historia de Lautaro Martínez, el "Toro" que va por la revancha en el Mundial 2026.

Lautaro Javier Martínez es una de las tantas estrellas de la Selección Argentina multicampeona de Lionel Scaloni, aunque en el Mundial 2026 intentará sacarse la espina personal que le quedó desde Qatar 2022. Es que, a pesar de haber sido campeón, llegó disminuido físicamente, le anularon dos goles en el debut, perdió el puesto con Julián Álvarez y luego no pudo convertir.

Ahora, con una nueva Copa del Mundo como oportunidad, el atacante de 28 años se perfila para brillar con la camiseta albiceleste. Desde Liniers de su Bahía Blanca natal a Racing, Inter de Milán y el Seleccionado nacional, vale la pena repasar la impresionante carrera profesional que llevó al "Toro" a ser uno de los mejores "9" del planeta en la actualidad.

Nacido el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el futbolista comenzó en el humilde Liniers de dicha ciudad hasta los 16 años, cuando llegó a Racing a inicios del 2014. Hijo de Mario, exfutbolista que se desempeñaba como lateral izquierdo, el "Toro" también es aficionado al básquetbol. Dicho deporte lo practica su hermano Jano, quien viste los colores de Ferro en la Liga Nacional.

"De chico jugaba al basquet, pero a los 15 años tuve que elegir y me decidí por el fútbol... Pero, si no fuera futbolista, jugaría al básquet, me encanta. Es más: prefiero mirar un partido de básquet que uno de fútbol", confesó en una entrevista a la revista El Gráfico. Así y todo, el entonces coordinador de las divisiones inferiores de Racing, Fabio Radaelli, lo convenció para mudarse a Avellaneda. En diálogo con El Destape, Radaelli recordó cuando el "Toro" arribó a la "Academia" de su mano: "Cuando llegó, el primer tiempo para nosotros era importante cómo se sintiera. Al principio, la familia quería que terminara la escuela allá. No hubo dudas con su fichaje. Ni siquiera se probó cuando vino desde Liniers, fueron 35 o 40 minutos nada más y ya fue fichado directamente".

De hecho, Radaelli repasó que "la duda que existía era poder convencerlo para que pudiera quedarse, preguntarle si le gustaba el lugar en el que iba a vivir, la escuela, eso fue muy importante". A puro detalle, precisó que "en el primer momento, hubo un tiempo en el que él extrañaba. Fue muy importante el apoyo que tuvo de Cecilia Contarino, que es la responsable de Casa Tita". Esa pensión fue clave en la vida y en el desarrollo de los jugadores más jóvenes que se alejan de su familia y llegan a Racing. Lautaro Martínez se convención y se quería sentir bien para quedarse en el club, por eso fue muy importante un torneo que se jugó en Mar del Plata, más cerca de su casa en Bahía Blanca. Ahí Lautaro se convirtió en "El Toro". porque se adaptó al grupo y fue en menos de dos meses desde que llegó al club.

"La verdad que, como jugador de fútbol, la primera imagen que tenemos de él fueron de un nene de unas condiciones destacadas. El informe nuestro a los dirigentes había sido que estábamos en presencia de un jugador destacado", insistió Radaelli. Pero no se quedó solo en eso, Radaella fue más allá: "Veíamos lo profesional que era, cómo se entrenaba, cómo se exigía, el carácter, la personalidad que tenía. Esas pequeñas cosas, que hacen muchas, hacía pensar que era de los mejores que había en el fútbol juvenil de Racing".

"Sigo manteniendo una relación con él, por supuesto que es una figura internacional y es muy breve. Saludarlo, felicitarlo, ver cómo está y no mucho más. Siempre devuelve los mensajes, yo soy muy agradecido a él, principalmente porque es una persona muy agradecida siempre. Ha tenido gestos que lo marcan como un gran ser humano", destacó Fabio acerca del vínculo afectuoso entre ambos.

Sobre las expectativas con Lautaro Martínez para la Copa del Mundo del 2026, Radaelli opinó que "ojalá que llegue bien, ha sido un año durísimo donde él salió campeón, otra vez goleador del torneo italiano, es uno de los mejores delanteros del mundo. A semejante competencia, se necesita llegar bien. Lamentablemente, él en el Mundial de Qatar arrastraba una lesión y no pudo jugar como hubiese querido".

A la hora de ubicarlo en el top global, que está acomodado con grandes número 9, Radaelli acomoda a Martínez en un lugar sumamente destacado. "Creo que está entre los cinco mejores centroatacantes del mundo, con (Erling) Haaland, con Harry Kane, con Julián. Ahí se disputan el número uno. Para mí, tiene un montón de virtudes: su carácter, su profesionalismo, su querer ganar siempre, querer siempre algo más. Es un delantero que continuamente está pensando en el gol, es muy completo, por eso está entre los mejores. Hace goles con la derecha, con la izquierda, de cabeza, de volea, con desvíos, de anticipo... Es completo". Y hasta lo comparó con otros cracks de su misma nacionalidad: "Más allá de la suerte que he tenido de poder disfrutarlo de cerca, por esa clase de delanteros uno tiene una admiración increíble. Como en otros momentos han sido (Gabriel) Batistuta, (Hernán) Crespo, (Sergio) Agüero, (Gonzalo) Higuaín".

Fabio Radaelli, el del medio, junto con Lautaro Martínez en Racing.

Luego de un gran recorrido con las juveniles de la "Academia", donde marcó 51 goles en 50 partidos en las categorías menores, debutó en la Primera el 31 de octubre del 2015 a los 18 años. Aquel día entró nada menos que por el ídolo y actual presidente Diego Milito, de la mano de Diego Cocca en la dirección técnica. A partir de esa noche, todo sería diferente para este extraordinario delantero.

La explosión definitiva en el 2016 y el 2017, cuando ni siquiera una grave lesión lo frenó, lo llevó a ser vendido a Inter de Italia a mediados de 2018 por unos 23 millones de euros. Le llegó todo junto a Lautaro Martínez: el roce en la elite, los goles, la venta millonaria, el gigante milanés y también la Selección Argentina. El director técnico Jorge Sampaoli fue a verlo en acción varias veces al "Cilindro" y el "9" se cansó de anotar, pero así y todo el ex Sevilla no lo convocó para el Mundial 2018. Ni siquiera la frustración por no ir a Rusia le impidió a Lautaro seguir brillando dentro de la cancha, ya en la Serie A.

La madurez pese a no ir al Mundial de Rusia 2018

Hubo dos testimonios del artillero bonaerense que llamaron la atención: la autocrítica pese a un triplete a Cruzeiro por la Copa Libertadores y la aceptación sin problemas de su no llamado a la Copa del Mundo. Tras el hattrick al conjunto brasileño en Avellaneda, el futbolista disparó de manera sorpresiva: "Me voy enojado. No estoy feliz porque no hice bien las cosas. Es cierto que pude marcar tres goles, pero siento que no jugué bien y perdí muchas pelotas fáciles...".

Posteriormente, cuando cualquier jugador se hubiera quejado de Sampaoli por no ir a la Copa del Mundo, el "Toro" llamó la atención nuevamente con su reacción. Consultado al respecto, contestó: "Sin dudas con bronca, pero a la vez mucha felicidad porque estar en la lista de los mejores 35 jugadores del mundo que elige el entrenador de la Selección es un mérito al trabajo, al sacrificio que uno hace en el día a día. Hay que continuar, no nos podemos quedar, pero estamos bien, con fuerza. Ahora, a alentar a los 23 que eligieron, que van a hacer un gran Mundial...".

El sabor amargo pasó, el Seleccionado fracasó en la Copa del Mundo y llegó la renovación. Ya sin Higuaín y con Agüero en el epílogo de su carrera, Martínez ganó cada vez más consideración con Lionel Scaloni en el banco. De a poco, fue sumando minutos y consolidándose como titular en Inter. Hoy, ya es un ídolo del conjunto italiano, capitán y el tercer máximo goleador de su historia. Ganador de casi todo allí también, todavía anhela quitarse de encima la espina de las dos finales perdidas en la Champions League.

Titular en la Copa América 2021 y en la Finalissima 2022 que ganó el Seleccionado, con un gol incluido a Italia en Wembley, quedó relegado por Álvarez luego. Ya en la Copa América 2024, volvió a brillar y le dio el título al elenco nacional con el tanto en la definición ante Colombia en la prórroga. Campeón del mundo, de la Finalissima y bicampeón de América con la Selección Argentina, ahora Lautaro Martínez va con todo por lo único que le falta con la remera albiceleste: brillar en un Mundial.