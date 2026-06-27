Russell consigue la pole para el Gran Premio de Austria tras choque de Verstappen

Gran Premio de Austria

El británico George Russell colocó el ‌sábado a ‌Mercedes en la pole position para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, mientras que el dúo de ​Ferrari, formado ⁠por Charles Leclerc ‌y Lewis Hamilton, terminó ⁠muy cerca ⁠de él.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, se hizo con ⁠el cuarto puesto en ​la parrilla del ‌domingo, mientras su ‌equipo, Mercedes, extendía su ⁠racha y conseguía la pole position por octava carrera consecutiva.

Russell, que ​también ‌consiguió la pole en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña hace dos semanas, fue objeto ⁠de una investigación por una posible infracción de la bandera amarilla doble, ya que Max Verstappen sufrió un accidente mientras el británico completaba ‌su última vuelta, lo que le situó por delante de Leclerc.

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Sin embargo, la investigación fue posteriormente desestimada.

"Era ‌una bandera amarilla simple, así que debería estar todo bien", ‌dijo ⁠Russell en su entrevista tras la clasificación.

(Reporte ​de Chiranjit Ojha; edición de Clare Fallon; Editado en Español por Ricardo Figueroa)