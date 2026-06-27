Russell consigue la pole para el Gran Premio de Austria tras choque de Verstappen

El británico George Russell colocó el sábado a Mercedes en la pole position para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, mientras que el dúo de Ferrari, formado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, terminó muy cerca de él.
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, se hizo con el cuarto puesto en la parrilla del domingo, mientras su equipo, Mercedes, extendía su racha y conseguía la pole position por octava carrera consecutiva.
Russell, que también consiguió la pole en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña hace dos semanas, fue objeto de una investigación por una posible infracción de la bandera amarilla doble, ya que Max Verstappen sufrió un accidente mientras el británico completaba su última vuelta, lo que le situó por delante de Leclerc.
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Sin embargo, la investigación fue posteriormente desestimada.
"Era una bandera amarilla simple, así que debería estar todo bien", dijo Russell en su entrevista tras la clasificación.
(Reporte de Chiranjit Ojha; edición de Clare Fallon; Editado en Español por Ricardo Figueroa)